WSJ: Petrol krizi Asya'yı vururken Avrupa'yı zor günler bekliyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alması küresel petrol arzını savaş öncesi ihtiyacın yüzde 10 altına çekti. Oxford Economics verilerine göre boğaz, pek çok ülkenin elektrik üretimi ve gübre yapımında kullandığı sıvılaştırılmış doğal gaz için de kritik bir geçiş noktası oluşturuyor.

Asya ve Pasifik bölgesi arz kısıtlarıyla ilk karşılaşan bölge oldu. Fabrikalar enerji tasarrufu için üretimi kısarken bazı benzin istasyonları sürücülere yarım depo yakıt satıyor.

Avustralya, 31 Mart itibarıyla 39 günlük benzin, 29 günlük dizel ve 30 günlük jet yakıtı stoğuna sahip. Başbakan Anthony Albanese geçen hafta arzın korunması için vatandaşları toplu taşıma kullanmaya davet etti.

Hindistan fabrikaların sıvılaştırılmış petrol gazı kullanımını savaş öncesi düzeyin yüzde 70'iyle sınırlandırdı. Bangladeş ise doğal gazdan üre gübresi üreten tesislerin büyük bölümünü kapattı.

Morgan Stanley analistlerine göre Asya'da petrol fiyatları son bir ayda yüzde 53 artarken iç piyasa yakıt fiyatları yalnızca yüzde 16 yükseldi. Pakistan ise benzin fiyatlarını yüzde 46, dizel fiyatlarını savaş öncesine kıyasla yüzde 90'a yakın artırdı.

Avrupa'da benzin fiyatları yüzde 15, dizel yüzde 30 ve doğal gaz yüzde 50'den fazla yükseldi. Société Générale verilerine göre Avrupa'nın yaklaşık 450 milyon varil petrol ve rafine ürün rezervi bulunuyor.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary havacılık sektörünün mayıs ayına kadar jet yakıtı sıkıntısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. JPMorgan analistleri ise aynı dönemde ABD'nin batı kıyılarında, özellikle California'da akaryakıt kesintileri yaşanabileceğini öngörüyor.