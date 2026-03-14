WSJ: Savaş ekonomiye yarar mı?

ABD ile İsrail’in İran’a açtığı savaşta ikinci hafta biterken, piyasalarda hareketlilik sürüyor. Diğer yandan enerji fiyatlarındaki yükselişi ekonomileri tedirgin ediyor. Yeni bir enflasyon dalgası yanında diğer yandan da savunma tarafında harcamalar artıyor.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, dünya genelinde ülkeler silah üretimini, savunma harcamalarını ve ulusal güvenlik yatırımlarını artırıyor.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeleri savunma ve güvenlik için GSYH’nin yüzde 5’i harcama hedefi koydular.

Rusya ekonomisi, askeri üretime kayarken, askeri harcamalar resmi gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 7’sinden fazlasına ulaştı.

ABD, Kanada ve Japonya gibi büyük ekonomiler savunma ve güvenlik harcamalarını son yılların en yüksek seviyelerine çıkardı.

Ekonomilerdeki değişim

Geçmişte askeri harcamaların azalması nedeniyle Avrupa’da ekonomik büyüme yüzde 2-3 seviyelerinden yaklaşık yüzde 1’e gerilemişti.

Savunma sanayi nedeniyle İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD’de işsizlik oranı 1940 yılında yüzde 14,6 seviyesinden 1944 yılında yüzde 1,2’ye düşmüştü. 1945 yılında ABD dünya GSYH’sinin yaklaşık yarısını üretiyordu.

Güney Kore’nin güçlü silah ihracatı alanındaki gelişmeler, mikroçip ihracatının yanında ikinci büyüme motoru oldu.

İsrail’de teknoloji sektörüne yapılan yatırımlar rekor seviyelere ulaşırken, askeri harcamalar da bu büyümede en önemli kalemlerden biri oldu.

Savunma sanayinin etkileri

Savunma sanayi, işsiz kalan işçileri ve mühendisler için yeni bir istihdam alanı oluştururken, askeri araştırmalar internet, uydu teknolojiler, navigasyon ve büyük uçaklar gibi teknolojilerin gelişimine katkı sağlayan bir unsur da oluyor.

Savunma sözleşmeleri artık yapay zekâ, bilişim ve insansız hava araçları (İHA) gibi teknolojilerin finansmanına da katkı sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi hedefliyor ve bu tutar gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık geliyor.

Çin dünyanın en büyük donanmasını inşa ederken aynı tersanelerde ticari gemiler de üretmeye devam ediyor.

Askeri harcamaların ekonomik etkileri tarih boyunca farklı sonuçlar doğurdu ve bu etkiler öngörülemez gelişimleri de yanında taşır.