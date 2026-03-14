WSJ: Trump yönetimi TikTok anlaşması için 10 milyar dolar ücret alacak

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetiminin TikTok’un ABD faaliyetlerinin kontrolünü devralmaya yönelik anlaşmasına aracılık etmek için yaklaşık 10 milyar dolar ücret alması planlanıyor.

Anlaşmanın kapsamında, yatırımcılar TikTok’un ABD operasyonlarının kontrolünü Çinli ana şirket ByteDance’den devraldı.

Yatırımcılar arasında Oracle da bulunurken, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli yatırımcı MGX de konsorsiyumda yer alıyor.

Anlaşma, 2026 Ocak ayında tamamlandığında yatırımcılar ABD Hazine Bakanlığı’na yaklaşık 2,5 milyar dolar ödeme yaptı.

Ek ödemelerin yapılmasıyla toplam ücretin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşması planlanıyor.

Paylarını azaltmıştı

ABD’de TikTok operasyonlarını yürütecek yeni şirketin değerinin yaklaşık 14 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Yeni kurulan ABD’deki şirket, ByteDance’in algoritmasını kullanmaya devam edecek ve şirketin yaklaşık yüzde 20 payı bulunacak.

ABD’de yasalar TikTok’un ülkede faaliyetlerini sürdürebilmesi için ByteDance’in payının azaltmasını ya da uygulamanın faaliyetlerini durdurmasını şart koşmuştu. ABD yönetimi anlaşma kapsamında ülkenin büyük şirketlerinin pay almasını sağladı.