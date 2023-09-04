Xi: Çin, kendi kalkınma yolunu izleyecek

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping,yatırımcıların ekonomisine ilişkin endişelerinin devam ettiği bir ortamda, ülkenin kendi kalkınma yolunu izleyerek açılmaya devam edeceğini söyledi.

Xi, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na video yoluyla gönderdiği konuşmasında, "Çin, yüksek standartlarda açılmayı ilerletmeye, yüksek kalitede gelişme ile Ülkenin modernizasyonunu tüm cephelerde sürdürmeye ve dünya çapında açık işbirliği için yeni fırsatlar yaratmaya kararlı kalacaktır." dedi.

Çinli lider, hukuk, telekomünikasyon, turizm ve mesleki sınavlar gibi alanlarda daha fazla açılma sağlayarak hizmet sektöründe pazara erişimi kolaylaştırma sözü de verdi.

Xi, Çin'in gönüllü sera gazı emisyon azaltımları için ulusal bir ticaret pazarı oluşturacağını söyledi.