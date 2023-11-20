Xiaomi, 2 yıl sonra satışlarını artırdı

Xiaomi, neredeyse iki yıldır ilk kez satışlarını artırdı. Eylül ayında sona eren çeyrek dönemde Xiaomi, 70,5 milyar yuan olan beklentilerin üzerinde 70,9 milyar yuan (9.9 milyar dolar) satış gerçekleştirdi. Net kar da 4,3 milyar yuan olan beklentileri geçerek 4,9 milyar yuan oldu.

Xiaomi, haziran ayındaki en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık 19 milyar dolar piyasa değeri kazandı.