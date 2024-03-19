Xiaomi kârını yüzde 236 artırdı

Xiaomi toparlanma belirtileri gösteren bir sektörde güçlü akıllı telefon satışlarının desteğiyle 73,24 milyar yuan gelir elde etti. Beklenti ise 73,17 milyar yuan gelir elde edileceği yönündeydi.

Dördüncü çeyrekte düzeltilmiş net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236,1 artarak 4,9 milyar yuana ulaştı. Analistler 3,89 milyar yuan seviyesinde bir kar oluşacağını öngörüyorlardı.