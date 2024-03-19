Xiaomi kârını yüzde 236 artırdı
Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, dördüncü çeyrekte gelirini yüzde 10,9 artırdı. Şirketin, dördüncü çeyrekte düzeltilmiş net karı ise, yüzde 236 yükseldi.
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Xiaomi toparlanma belirtileri gösteren bir sektörde güçlü akıllı telefon satışlarının desteğiyle 73,24 milyar yuan gelir elde etti. Beklenti ise 73,17 milyar yuan gelir elde edileceği yönündeydi.
Dördüncü çeyrekte düzeltilmiş net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236,1 artarak 4,9 milyar yuana ulaştı. Analistler 3,89 milyar yuan seviyesinde bir kar oluşacağını öngörüyorlardı.