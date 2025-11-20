Xiaomi yıl sonu otomobil teslimat hedefini 400 bine yükseltti

  1. Ekonomim
Xiaomi, daha önceki 350 bin adetlik hedefine planlanandan önce ulaştıktan sonra, bu yıl 400 binden fazla otomobil teslim etmeyi bekliyor.

Geçen yıl başlatılan Xiaomi'nin elektrikli araç işletmesi, son çeyrekte 700 milyon yuan kazançla kârlı hale geldi. Şirket, SU7 sedanını piyasaya sürdükten yaklaşık 19 ay sonra başabaş noktasına ulaştı.

Bu ivme, yükselen çip maliyetlerine, azalan elektrikli araç vergi teşviklerine ve zayıf hisse performansına rağmen gerçekleşti.

Xiaomi, üretimi hızlandırmayı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

