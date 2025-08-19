Xiaomi'nin ikinci çeyrek kârı yüzde 75 arttı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin yılın ikinci çeyreğinde net karının yıllık bazda yüzde 75,4 artışla 10,8 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Xiaomi, Nisan-Haziran 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 30,5 artarak 116 milyar yuan (16,1 milyar dolar) oldu. Bu dönemde şirketin net karı da yıllık yüzde 75,4 artışla 10,8 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldi.

Ana iş kolu akıllı cihazlar

Şirketin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde ettiği gelir yıllık yüzde 14,8 artışla 94,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar), elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerinden elde ettiği gelirler ise 21,3 milyar yuana (2,9 milyar dolar) ulaştı. Yeni girişimlerden elde edilen gelirlerin yüzde 96,7'si elektrikli araç satışlarından geldi.

Yeni girişimlerde zarar yazdı

Şirket, elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimlere yaptığı büyük ölçekli operasyon harcamaları nedeniyle bu iş kolunda yaklaşık 300 milyon yuan (41,7 milyon dolar) zarar etti.

Elektirikli araç yatırımları

Akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi şirket, 2024'te yeni geliştirdiği elektrikli spor otomobil modeli "SU7" ile otomobil piyasasına giriş yapmıştı. Şirket, "YU7" adını verdiği elektrikli SUV modelini ise haziran ayında tanıtmıştı.

İlk çeyrekte de güçlü sonuçlar

Xiaomi'nin gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47,4 artışla 111 milyar yuana (16,6 milyar dolar) ulaşırken şirket söz konusu dönemde 10,7 milyar yuan (1,5 milyar dolar) kar elde etmişti.