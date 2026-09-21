Yabancı kurumlardan petrol tahminlerine savaş revizyonu: Brentte 150 dolar riski

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ABD-İsrail-İran savaşı, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar ve Orta Doğu’daki enerji altyapısına yönelik saldırılar, yabancı finans kuruluşlarının petrol fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı.

Matriks Haber’in 20 Ağustos-21 Eylül 2026 döneminde yayımlanan 17 yabancı banka ve araştırma kuruluşunun raporlarından yaptığı derlemeye göre, Brent petrol tahminleri Hürmüz trafiğinin normalleşme hızına ilişkin farklı varsayımlar nedeniyle geniş bir banda yayıldı.

Karşılaştırılabilir tahminlerde 6 kurumun 2026 dördüncü çeyrek Brent beklentisinde medyan 87,50 dolar, 5 kurumun 2026 yıl sonu tahmininde 85 dolar, 8 kurumun 2027 ortalama Brent beklentisinde ise 77 dolar olarak hesaplandı. Baz tahminler 65-107 dolar arasında değişirken, stres senaryolarında 120-126 dolar ve ciddi altyapı kayıplarında 150 dolara kadar yükseliş riski gündeme geldi.

4Ç26 Brent tahminlerinde medyan 87,50 dolar

2026 dördüncü çeyrek ortalama Brent fiyatı için tahmin açıklayan Citi, ING, CICC, Société Générale, Morgan Stanley ve Rabobank’ın beklentileri 70-107 dolar arasında değişti. Altı kurumun tahminlerinde ortalama 88,67 dolar, medyan 87,50 dolar oldu.

Citi 70 dolar ile en düşük tahmini verirken, ING 80 dolar, CICC 85 dolar, Société Générale 90 dolar, Morgan Stanley 100 dolar ve Rabobank 107 dolar öngördü.

CICC, Orta Doğu üretiminin beklenenden yavaş toparlanması nedeniyle tahminini 80 dolardan 85 dolara çıkardı. Morgan Stanley risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtirken, Rabobank arz ve lojistik sorunlarının uzaması halinde Brent’in 126 dolar civarındaki zirveleri yeniden test edebileceğine işaret etti.

2027 Brent beklentilerinde medyan 77 dolar

2027 yılı ortalama Brent fiyatı için sekiz kurumun tahminleri 65-94 dolar arasında oluştu. Citi, ING, Bank of America, SEB, Société Générale, Goldman Sachs, HSBC ve Rabobank tahminlerinde medyan 77 dolar, ortalama 78 dolar olarak hesaplandı.

En düşük beklenti 65 dolar ile Citi’den, en yüksek tahmin 94 dolar ile Rabobank’tan geldi. ING 71 dolar, Bank of America ve SEB 75 dolar, Société Générale 79 dolar, Goldman Sachs 80 dolar ve HSBC 85 dolar öngördü.

Goldman Sachs, Orta Doğu sevkiyat risklerinin 2027’ye uzayabileceği beklentisiyle tahminlerini 5 dolar artırırken, Körfez üretimindeki kayıpların ağırlaşması halinde Brent’in 120 doların üzerine çıkabileceğini değerlendirdi.

Yıl sonu Brent tahminlerinde medyan 85 dolar

2026 yıl sonu Brent fiyatında Société Générale, Goldman Sachs, Commerzbank, UBS ve Capital Economics’in tahminleri 80-100 dolar arasında değişti. Beş kurumun tahminlerinde medyan 85 dolar, ortalama 89 dolar oldu.

Société Générale yaklaşık 80 dolar, Goldman Sachs ve Commerzbank 85 dolar, UBS 95 dolar, Capital Economics ise 100 dolar öngördü.

UBS, yıl sonu Brent tahminini 85 dolardan 95 dolara yükseltirken, Capital Economics Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı boru hattındaki kesintinin 100 dolarlık yıl sonu tahminine yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

Ana ayrışma Hürmüz’ün normalleşme hızında

Kurumların tahminleri arasındaki temel fark, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışlarının ne kadar hızlı normale döneceği konusunda oluştu.

BBVA Research, anlaşma sağlanması ve arzın toparlanması halinde fiyatların 70 dolar civarına gerileyebileceğini, çatışmanın sürmesi halinde ise 90-95 dolar bandının korunabileceğini değerlendirdi.

JPMorgan, yüksek belirsizlik nedeniyle net bir baz senaryo oluşturmanın zorlaştığını belirtirken eylül ayı Brent adil değerini yaklaşık 90 dolar olarak hesapladı. TD Securities ise önümüzdeki üç ay için yaklaşık 95-100 dolar seviyelerine ve üç haneli fiyat riskine işaret etti.

MUFG de ABD-İran gerilimi ve tanker saldırılarının sürmesi halinde petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin korunabileceğini belirtirken, Körfez üreticilerinin ihracatı sürdürebilme kapasitesini ana belirleyici olarak gösterdi.

Yukarı yönlü risk senaryoları genişledi

HSBC, Hürmüz akışlarının düşük kalması halinde Brent’in yaklaşık 120 dolara, Rabobank ise yaklaşık 126 dolara çıkabileceğini öngördü.

Bank of America, kesintilerin yıl sonuna kadar sürmesi halinde 95-120 dolar, büyük enerji altyapısında ciddi hasar oluşması halinde ise kısa süreli 150 dolara kadar yükseliş riski gördü.

Buna karşılık Citi, SEB, BBVA ve kısmen ING, Hürmüz trafiğinin normalleşmesi ve arzın artması halinde fiyatların yeniden 65-75 dolar civarına gerileyebileceğini değerlendiriyor.

Kurumların raporlarında düşük stoklar, yüksek navlun ve sigorta maliyetleri ile tanker ve rafineri kapasitesindeki sıkışıklık da ortak riskler arasında öne çıktı.

Son tahminler genel olarak, petrol piyasasında yüksek oynaklığın devam edeceğine işaret ediyor. Hürmüz trafiğinin normalleşmesi halinde 70 dolar civarına geri çekilme, kesintilerin uzaması halinde ise 100 dolar üzerindeki fiyatların korunması kurumların temel senaryoları arasında yer alıyor.

Haberde Citi, ING, CICC, Société Générale, Morgan Stanley, Rabobank, Bank of America, SEB, Goldman Sachs, HSBC, UBS, Commerzbank, Capital Economics, JPMorgan, TD Securities, BBVA Research ve MUFG olmak üzere toplam 17 yabancı finans ve araştırma kuruluşunun petrol fiyatlarına ilişkin tahmin, değerlendirme ve risk senaryolarına yer verildi.