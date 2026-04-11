Yabancı yatırımcılar Hindistan borsalarından neden çekiliyor?

Yabancı kurumsal yatırımcılar, Hindistan borsaları tarihindeki en sert satış dalgalarından birine imza atıyor. Sadece Mart 2026 döneminde 1,17 trilyon rupi (yaklaşık 12,6 milyar dolar) değerinde hisse satışı yapılması, aylık bazda tüm zamanların en yüksek çıkışı olarak kayıtlara geçti. Bu rekor seviye, Ekim 2024’teki 94 bin 17 crore rupilik eski rekoru geride bırakarak Hindistan borsaları üzerindeki satış baskısının ne denli derinleştiğini somut verilerle ortaya koydu.

Yüksek değerleme oranları ve zayıf finansal veriler kaçışı hızlandırıyor

Sermaye göçünün en temel sebebi, Hindistan borsaları genelindeki hisse fiyatlarının şirket karlarına oranla tarihsel ortalamaların çok üzerine çıkmasıdır. Nifty 50 endeksinin fiyat-kazanç oranının 23 seviyelerini aşarak 'pahalı' kategorisine girmesi, yabancı fonların kar realizasyonu yapmasına neden oldu. Özellikle finans ve teknoloji sektöründeki dev şirketlerin son çeyrek kârlarının beklentilerin altında kalması, yatırımcıların bu yüksek fiyatları sürdürülebilir bulmamasına yol açtı.

Küresel teknoloji yatırımları yapay zeka odaklı pazarlara kayıyor

Küresel sermaye, Hindistan borsaları bünyesindeki geleneksel yazılım şirketlerinden çıkarak rotasını yapay zeka ve yarı iletken üretimine liderlik eden Kuzey Asya pazarlarına çevirdi. Yatırımcıların, Hindistan'daki pozisyonlarını azaltıp bu nakdi Tayvan ve Güney Kore gibi teknoloji odaklı ekonomilere yönlendirmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Çin'in ekonomiyi canlandırma hamleleri de 'pahalı Hindistan' yerine 'ucuz Çin' hisselerini yabancı fonlar için daha cazip bir alternatif haline getirdi.

Enerji şoku ve döviz baskısı risk primini artırıyor

Jeopolitik gerilimler nedeniyle ham petrol fiyatlarının varil başına 115 dolar seviyelerini test etmesi, enerji ithalatına bağımlı olan Hindistan ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. Cari açığın GSYH’ye oranının %2’ye yükselme riski ve Hindistan rupisinin dolar karşısında 91,01 seviyesine gerileyerek tarihi düşük seviyeleri görmesi, yabancı yatırımcıların dolar bazlı getirilerini eritiyor. Bu makroekonomik belirsizlikler, yabancıların güvenli liman arayışıyla Hindistan borsaları dışına çıkışını tetikleyen son halka oldu.