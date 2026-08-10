Yabancılar, Japon hisselerinde 1,3 trilyon yenlik net alım yaptı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, yabancı yatırımcıların Japon hisse senetlerindeki net alımı temmuzda 1 trilyon 298,3 milyar yen oldu. Haziran ayında yabancılar Japon hisselerinde 2 trilyon 991,1 milyar yenlik net satış gerçekleştirmişti.

Buna karşılık yabancıların Japon tahvil ve bonolarındaki net satışı temmuzda 1 trilyon 316,7 milyar yen olarak kaydedildi. Haziranda bu kalemde net satış 2 trilyon 489,4 milyar yen düzeyindeydi. Yabancılar ayrıca para piyasası araçlarında temmuzda 1 trilyon 292,3 milyar yenlik net satış yaptı.

Japon yatırımcıların yurt dışı menkul kıymet işlemlerinde ise temmuz ayında alımlar öne çıktı. Japon yatırımcılar yabancı tahvil ve bonolarda 365,7 milyar yen, yabancı hisse senetlerinde 169,5 milyar yen net alım gerçekleştirdi. Para piyasası araçlarında net alım 825,4 milyar yen oldu.

Haziran ayında Japon yatırımcılar yabancı tahvillerde 18 milyar yen, yabancı hisselerde ise 51,2 milyar yen net satış yapmıştı. Böylece temmuz ayında her iki kalemde de yeniden net alıma geçildi.