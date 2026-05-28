Yabancının yatırımında rota değişiyor: Türkiye sıralamada üstlere tırmanıyor

Küresel ekonomide sermayenin yönü, ülkelerin büyüme potansiyeline ilişkin en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında dünyada toplam 1,5 trilyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım (FDI) gerçekleşti. Şirketlerin fabrika kurmak, üretim kapasitesini artırmak, yeni pazarlara açılmak ve uzun vadeli yatırımlar yapmak amacıyla gerçekleştirdiği bu yatırımların en büyük adresi yine Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD, 279 milyar dolarlık yatırım çekerek listenin zirvesinde yer alırken, onu 143 milyar dolarla Singapur, 126 milyar dolarla Hong Kong ve 116 milyar dolarla Çin takip etti. Küresel finans merkezleri olan Singapur, Hong Kong, Lüksemburg ve Cayman Adaları'nın ekonomik büyüklüklerinin çok üzerinde yatırım çekmesi dikkat çekti.

Araştırmanın Türkiye açısından dikkat çekici sonucu ise ülkenin küresel sıralamadaki konumu oldu.

Türkiye, 2024 yılında çektiği 11 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımla dünya sıralamasında 33'üncü sıraya yerleşti. Böylece Türkiye; Hollanda, Çekya, Filipinler, Umman, Güney Afrika, Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerin önünde yer aldı. Türkiye aynı zamanda Norveç, Malezya, Tayvan ve Tayland ile benzer yatırım seviyelerine ulaştı.

Özellikle son yıllarda küresel şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirme arayışları, Avrupa'ya yakın üretim merkezlerine olan ilgiyi artırırken Türkiye'nin coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve genç iş gücü avantajları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Dünyanın en fazla yabancı yatırım çeken 100 Ülkesi (2024)