Yapay zekâ ABD ekonomisini büyütür mü?

Moneyfarm analisti Richard Flax, yayımladığı notta ABD ekonomisinin 2026’da sağlam bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.

Flax’a göre yapay zekâ sektörüne yapılan büyük yatırımlar, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimleri ve hükümetin destekleyici politikaları, büyümeyi hızlandıracak.

Analist, bu gelişmelerin ABD şirketlerinin karlarını artıracağını belirterek, "Makroekonomik görünüm destekleyici görünüyor, ancak çok şey yapay zekâ yatırımlarının ivmesini sürdürmesine bağlı" ifadelerini kullandı.