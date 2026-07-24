Yapay zeka Çin ekonomisini çöküşten mi kurtarıyor? Büyümede yeni güç dengesi

Çin, geleneksel sanayi kollarındaki tıkanıklığı aşmak amacıyla yapay zeka ve yarı iletken üretimini tüm imalat bantlarına entegre eden radikal bir eksen değişimi başlattı. Yarı iletken üretiminde kırılan rekorlar ve ‘AI Plus’ vizyonu kapsamında artan yatırımlar, toplam ekonomik büyümenin %40'ından fazlasını göğüslemiş durumda. Pekin yönetimi, ABD'nin çip ambargolarına karşı yerli teknoloji ekosistemini devasa sübvansiyonlarla destekleyerek küresel pazar payını büyütmeyi hedefleyerek ilerliyor.

Yapay zeka ve buna bağlı yüksek teknoloji yatırımları, Çin ekonomisinde geleneksel motorların yavaşladığı bir dönemde büyümeyi sırtlayan en dinamik kaldıraca dönüştü. 2026 yılının ilk yarısına ait makroekonomik veriler, Çin’in gayri safi yurtiçi hasılasının yıllık %4,7 oranında büyüme kaydettiğini gösteriyor. Emlak sektöründeki yapısal kriz, yerel yönetimlerin borç yükü ve iç talepteki durgunluk genel büyümeyi baskılarken; yapay zeka altyapısı, yarı iletken imalatı ve dijital ekonomi bu olumsuz tabloyu dengeleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

Çip üretiminde rekor ve yapay zeka kaldıracı

Çin imalat sanayisindeki bu eksen kayması, doğrudan üretim bantlarındaki kapasite artışıyla kendini hissettiriyor. Küresel yapay zeka çılgınlığının yarattığı donanım talebi, ülkenin sanayi üretimini doğrudan domine etmeye başladı. 2026'nın ilk yarısında Çin'in entegre devre üretimi yıllık bazda %23,1 oranında artarak 279,8 milyar adede ulaştı. Bu muazzam ivme, Çin’in günde ortalama 1,5 milyardan fazla çip ürettiği anlamına geliyor ki bu da küresel tedarik zincirindeki tüm dengeleri Pekin lehine değiştiriyor.

Küresel yapay zeka yatırımlarının artmasıyla birlikte, Çin'in çip ihracatı 2026'nın ilk altı ayında adet bazında neredeyse ikiye katlanarak 179,4 milyar dolarlık bir hacme ulaştı ve dış ticareti ayakta tutan en büyük güç oldu. Yüksek teknoloji imalatı, dijital ekonomi ve modern hizmet sektörünün toplam büyüme oranına yaptığı katkı %40 barajını aşmış durumda.

Geleneksel sanayide yapay zeka tabanlı dönüşüm

Pekin yönetiminin uygulamaya koyduğu makro stratejiler, yapay zekayı sadece bir teknoloji başlığı olarak değil, tüm ağır sanayiyi dönüştürecek bir verimlilik motoru olarak konumlandırıyor. Ülkenin kalkınma planları kapsamında tam entegrasyonu hedeflenen ‘AI Plus’ girişimi, geleneksel sektörlerdeki çıktı açığını kapatmayı hedefliyor.

Madencilik sektöründe aşırı hava koşullarında çalışabilen yapay zeka tabanlı otonom kamyonların devreye alınması, lojistik ağlarının yapay zeka modelleriyle optimize edilmesi ve insansı robot üretiminin yıllık 100 bin adet sınırına dayanması bu dönüşümün mikroekonomik ayaklarını oluşturuyor. İlk etapta bilançolara yatırım harcaması olarak yansıyan bu bütçeler, sanayi genelinde operasyonel verimliliği artırarak kar marjlarını yukarı çekiyor. Bu dönüşüm, Çin'in mavi yakalı iş gücü maliyetlerini optimize etmesini sağlarken, fabrikaların hata payını sıfıra yaklaştırarak küresel rekabette ülkeye zamansız bir avantaj sunuyor.

Tek sektöre bağımlılık ve asimetrik riskler

Yapay zekanın büyümeyi destekleyen en güçlü katalizör haline gelmesi, beraberinde belirli makroekonomik riskleri de getiriyor. Çin ekonomisinde sabit sermaye yatırımları genel olarak daralma eğilimindeyken, elektronik ve çip imalatına yapılan yatırımların yıllık %6,5 artış göstermesi sermayenin tek bir alanda yoğunlaşmasını tetikliyor.

Ciddi bir kırılganlık kaynağı haline gelen bu asimetrik dağılım, Çin'in genel büyüme performansını küresel yapay zeka harcamalarındaki olası bir doygunluğa veya dış talep şoklarına karşı son derece hassas hale getiriyor. Ayrıca, ABD öncülüğünde uygulanan teknolojik kısıtlamalar ve çip ambargoları karşısında Pekin, küresel pazardaki payını %42'ye çıkarma hedefiyle yerli yarı iletken ekosistemine devasa devlet destekleri aktarıyor. Yapay zeka henüz Çin ekonomisinin hacimsel olarak tek başına ana motoru olmasa da, eskiyen büyüme modellerinin yerini alan yeni nesil üretken güçlerin tartışmasız en stratejik çekirdeğidir.