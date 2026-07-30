Yapay zekâ Çin'de dengeleri değiştirdi: Teknoloji kazandı, geleneksel sanayi yavaşladı

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Nomura'nın analizine göre, Pekin, Şanghay, Shenzhen, Hefei, Hangzhou, Suzhou ve Wuhan'dan oluşan Çin'in önde gelen yedi teknoloji merkezi, 2026'nın ilk altı ayında ortalama yüzde 5,6 büyüme performansı sergiledi.

Yapay zekâ ve yüksek teknoloji yatırımlarının yoğunlaştığı bu kentler, ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlarken, aynı dönemde Çin'in diğer bölgelerinde büyüme hızı yüzde 4,5 seviyesinde kaldı. İlk yarıdaki toplam ekonomik büyümenin yaklaşık beşte biri söz konusu teknoloji merkezlerinden gelirken, yapay zekâ odaklı yatırımların son 20 yılın en güçlü büyüme dinamiklerinden biri haline geldiği değerlendirildi.

Çip üretimindeki sıçrama teknoloji kentlerini öne çıkardı

Bellek çipi üretiminin merkezlerinden Hefei’de ekonomi ilk yarıda yüzde 6,8 büyürken, sanayi üretimi yüzde 26, elektronik üretimi ise yüzde 93 arttı. Shenzhen ekonomisi yüzde 5,8, Wuhan ise yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Suzhou’da GSYH yüzde 5,6 artarken, çip ihracatı yüzde 188 yükseldi.

Buna karşın otomasyonun yaygınlaşması ve geçici iş gücü kullanımının artması nedeniyle birçok teknoloji kentinde perakende satışlar zayıf seyretti.

Çin'de sanayi şehirleri ivme kaybediyor

Benzinli otomobil üretiminin merkezi olarak öne çıkan Changchun’da ekonomik büyüme yüzde 1,6 seviyesine geriledi. Kentte sanayi üretimi yılın ilk beş ayında yüzde 4,4 daralırken, otomotiv sektörü toplam sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturdu.

Hunan eyaleti yüzde 2,7, başkent Changsha ise yüzde 2,5 büyüme kaydederken, kömür üretiminin öne çıktığı Shanxi’de büyüme yüzde 2,1 oldu.

Çin'de yarı iletken sektöründe kâr patlaması

Küresel veri merkezi yatırımları ve yapay zekâ donanımlarına yönelik güçlü talep, Çin yarı iletken sektörünü desteklemeyi sürdürdü. Sektörün kârı yılın ilk yarısında yüzde 2.580 artarken, CXMT’nin gerçekleştirdiği halka arz Anhui eyaletine yaklaşık 192 milyar dolarlık değer oluşturdu.

Çin’de yapay zekâ yatırımları teknoloji şehirlerini öne çıkarırken, tüketim ve geleneksel sanayi bölgelerindeki yavaşlama ekonomik ayrışmayı derinleştirdi.