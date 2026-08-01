Yapay zeka çipleri Güney Kore ihracatını temmuz ayında zirveye taşıdı

Teknoloji dünyasındaki yapay zeka altyapı hamleleri, Güney Kore'yi tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracat rakamıyla buluşturdu. Ülkede temmuz ayında 98,89 milyar dolarlık dış satım yapılırken, bilgisayar ürünleri satışları %404 arttı, aylık net ticaret fazlası ise 30,32 milyar doları buldu.

Teknoloji yatırımları siparişleri tetikledi

Yapay zeka sunucuları ve küresel veri merkezlerinin büyümesi, donanım ve depolama sistemlerine olan ihtiyacı doğrudan üst seviyeye çıkardı. Bu büyük hareketlilik, bilgisayar ve yan donanım sevkiyatlarında %404’lük rekor bir büyüme yarattı. Özellikle yeni nesil işlemcilerde kritik önem taşıyan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve kurumsal veri depolama birimlerine (SSD) gelen yoğun talep, üretim bantlarının tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. Küresel devlerin altyapı mimarilerini tamamen yapay zeka odaklı yenilemesi, ihraç edilen ürünlerin birim değerini de ciddi oranda yukarı çekti. Yarı iletken grubu ise tek başına 41,01 milyar dolara ulaşarak üst üste ikinci ayda da 40 milyar dolar sınırını aşmayı başardı.

Dev pazarlara satışlar katlandı

Bölgesel pazar paylarına bakıldığında, yapay zeka yatırımlarının merkezi konumundaki ABD’ye yapılan ihracat %68,7 artış göstererek 17,4 milyar dolar seviyesine geldi. En büyük ticari pazarlardan Çin’e yönelik sevkiyatlar %96 artarken, Güneydoğu Asya ülkelerine yapılan satışlar %73,7, Avrupa Birliği (AB) pazarındaki büyüme ise %55,7 olarak kayıtlara geçti.

Ticaret dengesinde güçlü tablo

Aynı dönemde ithalat tarafı %26,5’lik artış trendiyle 68,56 milyar dolar oldu. Bir önceki aydaki tarihi zirvenin ardından, temmuz ayında da 30,32 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası elde edildi. Enerji ithalatındaki %50,1'lik yükselişe rağmen, çip talebindeki güçlü rüzgâr ticari dengeyi yukarda tutmaya yetti.