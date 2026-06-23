Yapay zekâ değerleme kaygıları euro CDS maliyetlerini yukarı çekti
Küresel piyasalarda yapay zekâ şirketlerine yönelik yüksek değerleme tartışmaları risk algısını artırırken, yatırımcı güvenindeki zayıflama Avrupa kredi piyasalarına da yansıdı ve euro cinsi kredi temerrüt swapı maliyetlerinde yükseliş görüldü.
Yapay zekâ değerlemelerine ilişkin artan kaygıların piyasa güvenini zayıflatmasıyla euro cinsinden kredi temerrüt swapı (CDS) maliyetleri yükseldi.
Deutsche Bank'ın bir stratejisti, teknoloji sektörüne yönelik endişelerin ABD-İran görüşmelerine ilişkin yatırımcı iyimserliğini gölgede bıraktığını belirtti.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre euro yüksek getirili iTraxx Europe Crossover endeksi 3 baz puan artışla 250 baz puana, euro yatırım yapılabilir seviye iTraxx Europe Main endeksi ise 1 baz puan artışla 52 baz puana yükseldi.