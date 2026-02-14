Yapay zekâ endişesi lojistik hisselerinde sert satış dalgası yarattı

Bloomberg’in aktardığı habere göre, lojistik sektörüne ait hisselerde perşembe günü sert düşüşler görüldü.

Kamyon taşımacılığı şirketlerini kapsayan Russell 3000 Kamyon Taşımacılığı Endeksi yüzde 6,6 geriledi. Bu düşüşün, nisan ayında yaşanan ticaret savaşı kaynaklı piyasa çöküşünden bu yana görülen en sert düşüş olduğu belirtildi.

Sektörün önde gelen şirketlerinden CH Robinson Worldwide Inc. hisseleri günü yüzde 15 kayıpla tamamlarken, gün içinde düşüş yüzde 24’e kadar çıktı.

Landstar System Inc. hisseleri ise yüzde 16 değer kaybetti.

Sağlık lojistiği de etkilendi

Satış dalgası yalnızca taşımacılık şirketleriyle sınırlı kalmadı. İlaç dağıtım alanında faaliyet gösteren McKesson Corp. ve Cardinal Health Inc. hisseleri de yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren bir uzman, yaşanan hareketi “Hayatımda böyle bir günü asla hayal etmezdim” sözleriyle değerlendirdi.

Yapay zekâ uygulamaları gündemde

Algorhythm Holdings Inc., geliştirdiği platformun müşterilerin yük hacmini operasyonel personel sayısını artırmadan yüzde 300-400 oranında yükseltmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Şirket, 2024 yılında yapay zekâ odaklı lojistik firması olarak yeniden yapılandığını duyurmuştu.

Şirket verilerine göre, 2025 üçüncü çeyreğinde satışlar 2 milyon doların altında kalırken, yaklaşık 3 milyon dolar net zarar bildirildi. Açıklamaların ardından şirket hisseleri yüzde 30 artarak 1,08 dolara yükseldi.

Kayıplar Avrupa’ya da yayıldı

Satış dalgası Avrupa merkezli lojistik şirketlerine de yayıldı. Danimarka merkezli DSV A/S hisseleri yüzde 11 düşerken, İsviçre merkezli Kuehne + Nagel International AG hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Analist Christopher Kuhn, yatırımcıların temel endişesinin; yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeyle komisyoncuların devre dışı kalma ihtimali olduğunu belirtti.

Morningstar ABD Piyasa Stratejisti David Sekera ise bazı yatırımcıların piyasa dalgalanmaları sırasında “önce sat, sonra sor” yaklaşımını benimsediğini ifade etti.