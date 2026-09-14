Yapay zeka hisselerinde sert satış

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Deniz Güldağ

Yapay zeka geliştiricisi OpenAI'nin yaklaşık yüzde 13'üne sahip olan Japon SoftBank'ın hisseleri yüzde 13'e varan düşüş kaydetti.

Yapay zeka şirketlerine çip sağlayan üreticilerin ağırlıkta olduğu Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 2,4 düşerken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 geriledi. ABD'de teknoloji şirketlerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq 100 endeks vadeli işlem kontratları ise endeksin açılışta yüzde 1,2 düşebileceğine işaret etti.

Piyasalardaki düşüş, yapay zeka geliştiricisi Anthropic'in kurucu CEO'su Dario Amodei'nin hafta sonu yayımladığı yazıda önde gelen yapay zeka şirketlerinin teknolojinin gelişim hızını yönetmek ve sektörde güvenliği artırmak için koordinasyon sağlaması gerektiğini savunmasının ardından geldi. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk da Amodei'nin çağrısına destek verdi.

Özellikle bellek çipi üreticileri satış baskısının hedefi oldu. NAND bellek çipi üreticisi Kioxia'nın hisseleri %6'dan fazla geriledi. SK Hynix yüzde 4,3 düştü. Samsung Electronics hisselerinde kayıp yüzde 2,5 oldu. Tayvan'da dünyanın en büyük çip üreticisinin hisseleri TSMC yüzde 0,8 geriledi.

Hong Kong'da işlem gören Çinli yapay zeka girişimleri Z.AI ve MiniMax hisseleri de sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 6,1 değer kaybetti.