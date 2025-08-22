Yapay zeka hisselerindeki balon endişeleri arttı! Gözler Nvidia bilançosunda!
Nvidia gelecek hafta bilançosunu açıklayacak. Analistler yapay zeka hisselerindeki balon endişeleri nedeniyle son dönemde paylarında düşüş gözlenen Nvidia’nın mali yıl üçüncü çeyrek sonuçlarını takip edecek.
Çip devi Nvidia, gelecek hafta çarşamba günü mali yıl üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Analistler, global çip üreticisinin 45,87 milyar dolarlık satış geliriyle, hisse başına düzeltilmiş 1 dolar kazanç elde etmesini bekliyor.
30,04 milyar dolarlık satış geliri elde etmişti
Bir önceki yılın aynı döneminde ise 30,04 milyar dolarlık satış geliriyle, hisse başına düzeltilmiş 68 sent kazanç elde etmişti.
Nvidia hissesi için hedef fiyat tavsiyeleri geldi
Bilanço öncesi Deutsche Bank, Nvidia hissesi için hedef fiyat olan 155'i tutma tavsiyesini yineledi. Wedbush, hedef fiyatını 175 dolardan 210 dolara, UBS 175 dolardan 205 dolara, Keybanc 190 dolardan 215 dolara, TD Cowen 140 dolardan 235 dolara çıkararak, "al" tavsiyesi sundular.
Çin'deki belirsizlikler Nvidia tahminlerini düşürdü
KeyBanc Capital Markets, Çin'deki belirsizlikler nedeniyle Nvidia'nın üçüncü çeyrek tahmininin konsensüsten düşük olabileceğini öngördü. Aracı kurum, Nvidia'nın görünümünün "lisans onaylarının beklenmesi ve zamanlama belirsizliği nedeniyle Çin'den doğrudan geliri hariç tutabileceğini" belirtti.
Nvidia Çin pazarı için üretilen çiplerin üretimini durdurdu
Nvidia, Çin hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle yerel teknoloji firmalarına H20 işlemci alımını durdurmalarını söylemesinin ardından, bazı tedarikçilerine Çin pazarı için üretilen H20 çiplerinin üretimini durdurma talimatı verdi.
Nvidia bilançosu ne zaman açıklanacak?
Nvidia bilançosu 27 Ağustos'ta ABD seansının kapanışı ardından yayımlanacak.