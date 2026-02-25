Yapay zeka tek başına büyüme sağlayamaz mı? Küresel ekonomi yeni bir denge arıyor

Yapay zeka, şirketler ve hükümetler için büyük fırsatlar sunuyor; otomasyon, veri analitiği ve verimlilik artışı ile bazı sektörlerde gözle görülür kazançlar sağlanıyor. Ancak teknoloji ne kadar etkili olursa olsun, ekonomik büyümenin tamamını tek başına açıklamak mümkün değil. Üretim kapasitesi, ticaret dengeleri, tüketici talebi ve istihdam gibi unsurlar hâlâ küresel ekonominin temel belirleyicileri arasında.

Ekonomide yapay zekanın katalizör rolü

Son değerlendirmeler, yapay zekanın ekonomik performansı hızlandıran bir katalizör olarak işlev gördüğünü gösteriyor. Örneğin; üretim ve lojistik sektörlerinde verimlilik artışı sağlanıyor, finans ve perakende alanlarında ise yeni iş modelleri ve gelir kaynakları ortaya çıkıyor. Yine de enerji maliyetleri, tedarik zincirlerindeki aksamalar veya uluslararası ticaretteki belirsizlikler, bu katkıyı sınırlayan faktörler olarak öne çıkıyor.

Yapay zekanın etkisi, ülkelerin büyüme stratejilerini de yeniden şekillendiriyor. Teknolojiye yatırım yapan ekonomiler kısa vadede hız kazanırken, sürdürülebilir büyüme için makroekonomik dengeleri göz ardı etmek mümkün değil. Bu da ekonomiyi tek bir faktör üzerinden açıklamanın yetersizliğini ortaya koyuyor.

Özetle, yapay zeka küresel büyümenin önemli bir parçası haline gelmiş olsa da, ekonomiyi tek başına hareket ettirecek bir güç değil. Küresel piyasalarda istikrar ve büyüme, teknoloji yatırımlarının yanında üretim, ticaret ve talep gibi çok sayıda unsurun dengeli birleşimiyle mümkün olabiliyor.