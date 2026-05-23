Yapay zeka ve Fed’in yeni sınavı: Teknoloji şoku enflasyon hesaplarını nasıl değiştiriyor?

Teknoloji sektörü, son kırk yıldır küresel ekonomide dezenflasyonist bir katalizör işlevi görüyordu. Yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler ve çiplerin seri üretimi, elektronik ürünlerin maliyetlerini sistematik olarak aşağı çekerek ekonomi yönetiminin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıyordu. Ancak yapay zeka devrimi bu tarihsel döngüyü tamamen tersine çevirdi.

Bugün yapay zeka fabrikalarının ve devasa veri merkezlerinin inşası, küresel tedarik zincirinde benzeri görülmemiş bir kaynak savaşı başlatmış durumda. En gelişmiş grafik işlemcilere yönelik talep patlaması, sadece teknoloji donanımlarının fiyatlarını uçurmakla kalmıyor; bu tesislerin çalışması için kritik önemdeki bakır, gelişmiş transformatörler, enerji altyapısı bileşenleri ve özel soğutma sistemlerinin de maliyetlerini yukarı taşıyor. Dolayısıyla geçmişin fiyat düşüren teknoloji sektörü, yerini maliyet artıran bir sanayi şokuna bırakıyor.

Geleneksel enflasyon ölçümlerindeki teknik çelişki

Bu durum, Fed’in para politikasını belirlerken en çok önem verdiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinde ciddi teknik sapmalara yol açıyor. Yapay zeka donanımlarındaki agresif fiyat artışları, endeksin ağırlık hesaplamaları nedeniyle tüketici teknolojisi ürün ve hizmetlerindeki genel enflasyonu olduğundan daha yüksek ve katı gösterebiliyor.

Buradaki en büyük tehlike, gerçek tüketim alışkanlıkları ile istatistiksel modeller arasındaki kopukluktur. Tüketicinin doğrudan hissetmediği bu kurumsal ve endüstriyel maliyet artışları, çekirdek enflasyon rakamlarının yüzde 3 seviyelerinde sıkışıp kalmasına neden oluyor. Bu teknik çelişkiyi aşmak için, oynak ve uç bileşenleri dışarıda bırakan Kırpılmış Ortalama PCE (Trimmed-Mean PCE) gibi alternatif göstergeler yeni Fed yönetimi için çok daha kritik bir referans noktası haline geliyor. Ancak bu arayış, ekonominin gerçek hızını ölçmeyi zorlaştırmaya devam ediyor.

Politikada yapısal reform ve faiz kıskacı

Üretici fiyatlarındaki bu yapısal yükseliş trendi, nihayetinde akıllı cihazlar, otomotiv elektroniği ve bulut tabanlı kurumsal hizmetler üzerinden dolaylı olarak tüketici bütçelerine sızma riski taşıyor. Bu durum, yeni başkanın faiz oranlarını indirme konusundaki hareket alanını ciddi şekilde kısıtlıyor. Ekonomiyi soğutmakla teknolojik dönüşümü baltalamamak arasında ince bir çizgide yürüyen Fed, strateji değişikliğine gitmek zorunda kalıyor.

Bu doğrultuda, haziran ayındaki kritik Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısıyla birlikte politika metinlerinde radikal değişiklikler bekleniyor. Piyasalara yön vermek için uzun süredir kullanılan 'ileriye dönük rehberlik' mekanizmasının zayıflatılması ve metinlerdeki örtük gevşeme taahhütlerinin tamamen kaldırılması gündemde. Fed, yapay zekanın yarattığı bu yeni nesil arz şokunun büyüklüğünü ve kalıcılığını tam olarak ölçene kadar, piyasalara kesin vaatlerde bulunmaktan kaçınarak veri odaklı ve temkinli bir duruş sergilemeyi tercih edecek.