Yapay zeka yarışında yeni perde: Optik ağ hisselerinde "altın çağ"

Hafta boyunca Los Angeles'ta devam eden Optik Fiber İletişim Konferansı'ndan (OFC 2026) gelen son veriler, sektörün devlerinin sipariş defterlerini 2027'ye kadar doldurduğunu gösteriyor. Yapay zeka modellerinin işlediği veri miktarı her geçen gün katlanırken, devasa veri merkezlerindeki işlem kapasitesi artık ciddi bir fiziksel engele çarpıyor. Geleneksel bakır kabloların veri taşıma hızındaki yetersizliği, rotayı tamamen optik iletim sistemlerine çevirdi.

Bu teknolojik dönüşüm, sadece bir güncelleme değil, küresel yatırımcıların portföylerini temelden sarsan çok yıllı bir büyüme döngüsü olarak nitelendiriliyor. Özellikle 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan bu süreçte, sektörün lokomotif şirketlerinin üretim kapasitelerini şimdiden doldurmuş olması, talebin ne kadar gerçek ve büyük olduğunu kanıtlıyor.

Devlerin sipariş defterleri dolup taşıyor

Borsadaki bu hareketliliğin arkasında, yapay zeka çiplerinin lideri Nvidia gibi devlerin tedarik zincirini güvence altına alma hamleleri yatıyor. Sektördeki son gelişmeler, optik bileşenlerin artık sadece birer yan ürün değil, yapay zeka mimarisinin ana taşıyıcısı olduğunu gösteriyor. Örneğin, yeni nesil 1.6T seviyesindeki optik alıcı-vericiler için alınan milyonlarca dolarlık siparişler, nakit akışının ne kadar hızlı bir ivme kazandığının en somut göstergesi. Bazı sektör temsilcilerinin 2027 yılına kadar olan kapasitelerini neredeyse tamamen rezerve etmesi, bu alandaki fiyatlama gücünü üreticilerin lehine çeviriyor.

2030 vizyonu ve enerji verimliliği

Gelecek projeksiyonlarına bakıldığında, optik ağ pazarının 2030 yılına kadar 40 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülüyor. Ancak bu yükselişin tek nedeni hız değil; aynı zamanda enerji verimliliği. Veri merkezlerinin devasa elektrik tüketimi göz önüne alındığında, daha az enerjiyle daha çok veri taşıyan optik çözümler, operasyonel maliyetleri düşürmek isteyen teknoloji devleri için tek seçenek haline geliyor. Yazılım tarafındaki spekülatif dalgalanmaların aksine, fiziksel altyapı tarafında yaşanan bu somut büyüme, yapay zeka ekonomisinin en güvenli limanı olarak dikkat çekiyor.