Yapay zeka yatırımları, çalışan zamlarını çaldı

Küresel şirketler yapay zekâ yatırımlarını artırırken, bazı firmalar bu maliyetleri karşılamak için çalışan maaş artışlarını ve yan hakları kısıtlamaya gidiyor.

Bunun son örneği ABD’li teknoloji şirketi Teradata oldu. Şirket, 2026 yılı için planlanan yıllık maaş artışlarını iptal ederek bütçeyi yapay zekâ yatırımlarına yönlendireceğini çalışanlarına bildirdi. Şirket CEO’su Steve McMillan, iç yazışmada önceliğin “yapay zekâ ile pazarda kazanmak” olduğunu vurguladı.

Teradata’nın kararı doğrultusunda maaş artışları yerine yapay zekâ alanında yetenek ve uzmanlığa yatırım yapılacağı belirtildi. Ayrıca performansa bağlı ikramiye ve hisse opsiyonlarının devam edeceğini ifade etti.

Benzer şekilde bazı şirketlerin de yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için yan hakları ve ücret artışlarını sınırladığı görülüyor. Türkiye'nin aktardığına göre, teknoloji ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren TTEC, ABD çalışanları için 401(k) emeklilik katkılarını geçici olarak durdurmuştu.

Öte yandan Meta, Snap, Cisco ve Salesforce gibi şirketler de son dönemde iş gücü azaltma ve işe alımları yavaşlatma adımlarıyla yapay zekâ yatırımlarını gerekçe göstermişti. Uzmanlar, yapay zekâ dönüşümünün hızlanmasıyla birlikte şirketlerin iş gücü politikalarında daha fazla değişim yaşanabileceğini belirtiyor.