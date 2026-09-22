Yapay zeka yönelik endişeler halka arz sürecini yavaşlattı

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Deniz Güldağ

Japon milyarder Masayoshi Son'un yatırım grubu SoftBank'ın yanı sıra OpenAI ve Nvidia tarafından desteklenen şirket, henüz tek bir veri merkezini faaliyete geçirmemiş olmasına rağmen yaklaşık 50 milyar dolar değerlemeyle halka arz olmayı hedefliyor.

Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre SB Energy, yapay zekaya yönelik talebe ilişkin piyasa tedirginliği nedeniyle bu süreci yavaşlattı.

Şirket, halka arz çalışmalarını ilerletmeden önce yatırımcıların veri merkezi sektörüne yönelik yaklaşımının istikrar kazanmasını bekliyor.

Şirkete yakın başka bir kaynak, SB Energy'nin halka arz planını sürdürdüğünü ve borsaya kote olma sürecinde piyasa koşullarını değerlendirdiğini belirtti.