Yapay zekaya iddialı yeni oyuncu

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Deniz Güldağ

Google DeepMind'ın eski araştırmacıları tarafından kurulan İngiliz yapay zeka girişimi Emulate, yaklaşık 4 milyar dolar değerleme üzerinden yüz milyonlarca dolarlık yeni finansman sağlamaya hazırlanıyor.

Ağustos ayında kurulan ve henüz bir aylık olan şirket, konuya yakın kaynaklara göre 700 milyon dolar yatırım almak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor.

Yeni yatırımla birlikte şirketin değerlemesinin 3,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İngiltere merkezli Index Ventures ile Silikon Vadisi merkezli Lightspeed Venture Partners'ın yatırım turuna liderlik etmesi bekleniyor.

Emulate, daha önce Google DeepMind bünyesinde görev yapan ve şirketin Genie yapay zeka dünya modelinin geliştirilmesine katkıda bulunan Jack Parker-Holder, Matthew McGill ve Philip Ball'un da aralarında bulunduğu bir ekip tarafından kuruldu.

Genie, kısa bir komutla gerçekçi videolar ve etkileşimli üç boyutlu ortamlar oluşturabiliyor. Modelin ocak ayında tanıtılması, video oyunları sektöründe geniş yankı uyandırmış; Take-Two, Roblox ve Unity gibi şirketlerin piyasa değerlerinden milyarlarca dolar silinmesine yol açmıştı.

Fiziksel alanları anlamak ve yeniden oluşturmak üzere eğitilen dünya modelleri (world models), yapay zeka araştırmalarının yeni alanlarından biri olarak görülüyor.

Bu alan, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi sistemlerin temelini oluşturan yapay zeka dil modellerine kıyasla daha az rekabetin bulunduğu bir alan olarak öne çıkıyor.