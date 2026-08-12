Yardeni S&P 500'de çıtayı yükseltti

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Yardeni Research Başkanı ve Baş Yatırım Stratejisti Ed Yardeni, güçlü bilanço sezonu ve hızlanan kar büyümesini gerekçe göstererek S&P 500 için yıl sonu hedefini 8.250 puandan 8.400 puana yükseltti.

Bloomberg News'un haberine göre Yardeni, bilanço sezonunun büyük ölçüde tamamlandığını ve şirketlerin analist tahminlerini genel olarak belirgin biçimde aştığını belirtti.

S&P 500 şirketleri için 2026 yılı hisse başına kar beklentisini de 330 dolardan 375 dolara çıkardı.

Yardeni, 2025 ortasından bu yana hem içinde bulunulan yıl hem de gelecek yıllara ilişkin konsensüs kâr beklentilerinde bu kadar hızlı bir yükseliş görmediklerini belirterek, borsadaki rekor seviyelere doğru hareketin kâr büyümesi öncülüğünde gerçekleştiğini ifade etti.

S&P 500 şirketlerinin karlarında yüzde 31 artış bekleniyor

Bloomberg Intelligence verilerine göre, şirketlerin %90'ından fazlasının bilanço açıkladığı ikinci çeyrekte S&P 500 şirketlerinin hisse başına kârlarının yıllık bazda %31 artması bekleniyor.

Endeks bu ay yaklaşık %3,6 yükselirken yeniden rekor seviyelere ulaştı.

Wall Street'in en iyimser stratejistlerinden biri olan Yardeni, uzun vadeli yükseliş beklentisini de korudu.

S&P 500 için 2029 sonu hedefini 10.000 puanda tutan Yardeni, "Roaring 2020s" senaryosunun devam etmesi halinde bu hedefi daha da yükseltebileceklerini belirtti.

Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görüyor

Yardeni ayrıca resesyona bağlı bir ayı piyasası yaşanması olasılığını %20 seviyesinde tutmaya devam etti.

Olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak gördüğünü belirten Yardeni, sert bir düşüşün dahi 1999-2000 teknoloji balonu sonrasındakine benzer bir resesyon veya ayı piyasasını tetiklemesini beklemediğini ifade etti.