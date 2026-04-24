Yarı iletken mucizesi mi, tek sektör bağımlılığı mı? Güney Kore ekonomisinde yapay zeka paradoksu

Güney Kore ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde sergilediği performansla küresel piyasalarda adeta bir gövde gösterisi yaparak bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında bir büyüme kaydetti. Piyasadaki %1,0’lık ılımlı büyüme beklentisini açık ara geride bırakan bu rakam, 2020 yılının ortasından bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş olarak dikkat çekiyor. Yıllık bazda %3,6 oranında genişleyen ekonomi, yapay zeka teknolojilerine olan küresel talebi arkasına alarak üretim bantlarını tam kapasiteye zorlarken, bu durumun sürdürülebilirliği ekonomi çevrelerinde en çok tartışılan konu haline geldi.

Yapay zeka çipleri ve ihracatta tarihi rekorlar

Ekonomik sıçramanın asıl mimarı olan teknoloji ihracatı, özellikle yapay zeka altyapısında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan küresel açlıkla şahlanmış durumda. Mart 2026 itibarıyla toplam ihracatın geçen yıla oranla %48,3 artarak 86,13 milyar dolara ulaşması, Güney Kore’yi teknolojik dönüşüm yarışının en stratejik tedarikçisi konumuna getirdi. Özellikle yarı iletken satışlarının tek başına %151,4 oranında astronomik bir artış göstermesi, sanayi üretimini doğrudan tetikleyen en büyük güç oldu. Mart ayında verilen 25,74 milyar dolarlık rekor dış ticaret fazlası, AI altın hücumunun ülke kasalarına ne denli büyük bir kaynak aktardığını kanıtlıyor.

İç talebin zayıflığı ve büyümede sektörel ayrışma

İhracat cephesinde bu tarihi rekorlar kırılırken, madalyonun diğer yüzünde özel tüketimin sadece %0,5 seviyesinde kalması ciddi bir soru işareti yaratıyor. Teknoloji devlerinin kar marjları zirve yaparken, yüksek faiz ve enflasyon baskısı altındaki hanehalkı harcamalarının yerinde sayması, büyümenin tabana yayılmadığını gösteriyor. Ekonomideki bu sektörel ayrışma, dış talepte yaşanabilecek en ufak bir yavaşlamanın tüm ekonomik tabloyu sarsma riskini barındırıyor. Eğer iç talep canlandırılamazsa, ekonomi tamamen dış dünyanın teknoloji iştahına ve küresel ticaret koridorlarındaki istikrara bağımlı kalmaya devam edecek.

Enerji maliyetleri ve orta doğu denklemi

Mevcut büyüme ivmesini tehdit eden en büyük dış risk ise Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki baskısıdır. Enerji ihtiyacının yaklaşık %70'ini bu bölgeden ithal eden Güney Kore için artan petrol fiyatları, önümüzdeki çeyreklerde kar marjlarını daraltabilir ve enflasyonist baskıyı yeniden tetikleyebilir. Hükümetin enerji şoklarını absorbe etmek için hazırladığı 17 milyar dolarlık ek bütçe şimdilik bir tampon görevi görse de, 2026'nın geri kalanı Kore Ejderhası’nın sadece yapay zeka çiplerinin gücüyle mi yoksa yapısal bir dirençle mi ayakta kalacağını gösterecek.