Yatırım devleri ABD ekonomisinin dayanıklılığını övdü

Suudi Arabistan’ın Davos tarzı yıllık zirvesine katılmak üzere Riyad’da bir araya gelen küresel finans devleri, ABD ekonomisinin geleceğine dair iyimserken, Avrupa'da daha yavaş büyüme konusunda endişeliydi.

Citigroup CEO’su Jane Fraser, BlackRock CEO’su Larry Fink, Goldman Sachs CEO’su David Solomon gibi bankacılar ve finans liderleri, Suudi Arabistan’ın Future Investment Initiative (FII) etkinliğine katıldı ve burada ABD ekonomisinin iyi durumda olduğuna dair görüşlerini paylaştılar.

“Yumuşak iniş” beklentisi

Bloomberg haberine göre, Goldman Sachs CEO’su Solomon, "ABD ekonomisi oldukça iyi durumda ve oldukça direnç gösterdi" diyerek ABD’de “yumuşak iniş” beklentisi olduğunu ifade etti. Bu, Covid-19 pandemisi sonrasındaki yıllarda ABD’de resesyon endişelerinin hâkim olduğu FII katılımcıları için büyük bir değişiklik.

Geçen hafta Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 oranında büyüyeceğini tahmin ederek ülkenin büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi. IMF’ye göre Euro Bölgesi yüzde 0,8, Birleşik Krallık ise yüzde 1,1 oranında büyüme gösterecek.

Fed faiz indirimi beklentileri abartıldı mı?

Geçen ay ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını 50 baz puan indirerek ABD işgücü piyasasını desteklemek için bir politika değişikliğine başladı. Ancak Riyad’daki birçok yönetici, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin abartılmış olabileceğini düşündü. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered, Carlyle, Apollo Global Management ve State Street gibi finans kuruluşlarının yöneticilerinin yer aldığı bir panelde, yıl sonuna kadar iki faiz indirimi daha öngören tek bir yönetici dahi el kaldırmadı. Çoğunluk, 2024’ün sonunda bir indirim daha olabileceğini kabul etti.

Fed’in kararı takdir gördü

Carlyle Group CEO’su Harvey Schwartz, “Özellikle Fed’in aldığı kararlar takdire şayan. Kimse 500 baz puanlık bir artışı ve ardından bir miktar faiz indirimi beklemiyordu” dedi.

Finans liderleri, Avrupa’daki zayıf ekonomik büyüme, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi ve jeopolitik riskler gibi bir dizi endişeyi dile getirdi. Standard Chartered CEO’su Bill Winters, "Avrupa çok hızlı büyümüyor," diyerek Avrupa'daki şirket karlarının büyük ölçüde kıta dışındaki pazarlardan geldiğini ve bunun yapısal bir sorun olduğunu belirtti.

Yeni kaygı merkezi: Çin

Goldman Sachs CEO’su Solomon ise Bloomberg’de verdiği röportajda, Avrupa’daki büyüme konusunda daha fazla endişeli olduğunu ve Çin’deki ekonomik durumdan da kaygı duyduğunu söyledi.

Geçen hafta IMF, 2025 yılı için küresel büyüme tahminini düşürdü ve savaşlar ile ticaret korumacılığı gibi risklerin artışına karşı uyardı. Bu arada, Orta Doğu'da çatışmalar şiddetlenirken Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Konferansta konuşmacılar, 5 Kasım'daki ABD seçimlerini de piyasaların karşı karşıya olduğu en büyük belirsizliklerden biri olarak vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump anketlerde başa baş gidiyor.

Trump mı seçilecek?

Citadel CEO’su Ken Griffin, “Şu anki beklenti Donald Trump’ın Beyaz Saray’a döneceği yönünde” derken, “Bu, zirve belirsizlik anı. Trump'ın kazanma ihtimali daha yüksek, ancak sonuç neredeyse bir yazı tura gibi” açıklamasını yaptı.

Bir diğer belirsizlik unsuru da seçim sonrası oluşabilecek politika belirsizliği. Goldman Sachs CEO’su Solomon, “2025’teki para politikasını düşünmek zor, önce seçimi atlatmamız ve politika eylemlerini net bir şekilde görmemiz gerek” dedi.