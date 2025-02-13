Yatırım devleri Fed ve enflasyon beklentilerini açıkladı

Nomura analistlerine göre Fed'in mart ayında faiz indirimine gitmesi artık olası görünmüyor.

David Seif liderliğindeki analistler, ABD ekonomik faaliyetlerinin yakın vadede güçlü kalması gerektiğini, ancak Trump yönetiminin hırçın ticaret politikasının etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağını öngördüler.

Şu anda birçok ülkeye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını bekleyen analistler, gümrük tarifeleri ABD tüketici harcamaları üzerinde baskı yaratırken, politika belirsizliğinin iş yatırımları için bir rüzgâr oluşturacağını savundular.

"Tarife kaynaklı enflasyon nedeniyle Fed'in daha az agresif gevşemesi konut piyasasındaki toparlanmayı frenleyebilir" diyen analistler, tarife kaynaklı enflasyon geçtikten sonra Fed gevşemesinin 2Ç 2026'da yeniden başlayabileceğini belirttiler.

Deutsche Bank da Fed'den indirim beklemiyor

Deutsche Bank'ın ABD ekonomistleri, ocak ayı TÜFE verilerinin ardından Fed'in 2025 yılında faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki görüşlerini korudular.

Deutsche Bank ekonomistleri, baz senaryolarında mart ayı Fed nokta grafiğinin bu yıl faiz indirimi için daha az eğilim göstereceğini ve Haziran nokta grafiğinin mevcut yüzde 4,25'ten yüzde 4,5 hedefine kadar kalemle yazılmış indirimleri sileceğini öngördüler.

Faiz artırımının ihtimal dışı olmadığını ancak “çıtanın muhtemelen yüksek olacağını” da belirttiler ekonomistler, faiz artırımı için ilk olarak “işgücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin ortadan kalkması” ve ikinci olarak “çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3'e doğru ya da üzerinde hızlanması” gerektiğini vurguladılar.

Çekirdek PCE aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 2,8 oranında artmıştı.

Pantheon'dan Sam Tombs da çekirdek enflasyonda geçen ay görülen yükselişin “ilk bakışta göründüğünden daha az endişe verici” olduğunu ve Fed'in bu yaz bir kesintiye gitmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Mevsimsel faktörlerin bir aylık veriyi tahmin etmeyi daha karmaşık hale getirdiğini savunan Tombs, şubat ayı verilerinin altta yatan eğilimin nasıl geliştiğine dair daha iyi bir fikir vereceğini söyledi.

Tombs, bu ayın sonunda açıklanacak olan PCE göstergesinin aralık ayındaki yüzde 2,8'den ocak ayında yüzde 2,7'ye gerilemesini beklediğini belirtirken, “Beklediğimiz gibi trend önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam ederse, FOMC'nin haziran ayında politikayı tekrar gevşeteceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Goldman Sachs’tan TÜFE sonrası çekirdek PCE tahmini

ABD'de ocak ayı tüketici enflasyonu beklenenden daha sıcak geldi, ancak Goldman Sachs ekonomistleri verilerin Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin 12 aylık okumalarında hala bir düşüşe işaret ettiğini düşünüyor.

Goldman, TÜFE'ye dayanarak manşet PCE enflasyonunun ocak ayında yüzde 0,38 arttığını, çekirdek PCE'nin ise aylık bazda yüzde 0,45 yükseldiğini tahmin etti.

Goldman'a göre bu hala yüksek bir oran ancak manşet PCE'deki 12 aylık artışı aralık ayındaki yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e ve 12 aylık çekirdek PCE enflasyon oranını aralık ayındaki yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya düşürecek.

Analistler, bugün açıklanacak ocak ayı ÜFE rakamlarının ardından PCE enflasyonunu daha kesin bir şekilde tahmin edebilecekler.

PCE enflasyon verileri 28 Şubat'ta açıklanacak.