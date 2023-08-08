Yatırımcı faizin yüksek kalacağına ikna oldu

HİLAL SARI

Mortgage kredilerinden hisselere tüm varlık sınıflarının maliyetini belirleyen ve borçlanma maliyetlerinde bir gösterge niteliği taşıyan uzun vadeli Hazine tahvili getirilerinde görülen yükseliş, uzmanlara göre piyasaların faizlerin uzun süre yüksek kalacağını anlamaya başlamasından kaynaklanıyor. Bu durum küresel varlık piyasalarında risk iştahını zedelemeye başlarken, tahvilde yükselişin devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde hisse gibi riskli varlık sınıflarında volatilitenin artması bekleniyor. Bu da uzmanlara göre beklenen ‘yumuşak iniş’ senaryosunun gerçekleştiğini gösteriyor.

Getiri eğrisi faiz indirimi beklentisiyle terse dönmüştü

Analistlere göre piyasadaki bu seyir, yatırımcıların Fed’in yavaşlayan enflasyon ve büyümedeki dirençli seyir ile birlikte faiz artışlarını sonlandırdıktan sonra en az bu yılın sonuna kadar yüksek seviyede tutacağını beklediğine işaret ediyor. Analistler tahvil fiyatlarının düştüğü ve uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa vadelilere göre yükseldiği bu seyre “ayı dikleşmesi” adını da veriyor. Tahvillerde fiyat ve getiri ters orantılı hareket ediyor. Ancak Fed’in bu sıkılaşma döngüsünde 2 yıllık gibi kısa vadeli tahvil getirileri aylar önce uzun vadelilerin üzerine çıktı - bu da getiri eğrisinin tersine döndüğü şeklinde ifade ediliyor. Getiri eğrisinin terse dönmesinin nedeni ise yatırımcıların Fed’in enflasyonla mücadele için faizleri artırmasını ardından da resesyon geldiğinde faizlerde indirime başlayacağını tahmin etmesi.

Faizin uzun süre yüksek kalacağı artık anlaşılıyor

Fakat bugün yaşananlar bunun tam tersi ve Fed’den gelen son sinyaller faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığına işaret ediyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin yatırım biriminden Jim Caron, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada uzun süredir devam eden getiri eğrisinin tersine dönmesi durumunun “sert iniş” beklentilerinden kaynaklandığını belirterek “Bu nedenle uzun vadeli tahvillerle korunma sağlanıyordu. Ancak şu anda piyasalar, ‘eğer sert iniş olmayacaksa, niye 10 yıllık tahvilim olsun ki’ sorusunu soruyor.

UBS: Piyasalar nihayet ekonomistlere kulak veriyor

Küresel hisse piyasaları 2023’ün başından bu yana iyimserliğini koruyor ve dünya genelinde bir çok uzmanın düşüş beklentilerine karşı yükselişini sürdürüyordu. Ancak Avrupa’da büyüme endişeleri, artan tahvil getirileri ve ABD’nin kredi notunun düşürülmesi gibi faktörlerle Wall Street geçen hafta en sert satış dalgasını yaşadı. MSCI World endeksi yüzde 2,3 düştü ancak marttan bu yana en kötü haftası oldu. S&P 500 mayıstan bu yana ilk kez yüzde 1’in üzerinde günlük düşüş kaydetti. Ayrıca piyasalarda korku endeksi olarak da anılan Vix endeksi mayıstan bu yana en yüksek düzeye yükselerek volatilitenin arttığına işaret etti.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS’in varlık yönetimi birimi UBS Global Wealth Management Başekonomisti Paul Danovan ise piyasalardaki bu düşüşün yaz dönemi sakinliğinden kaynaklandığını söyleyenlere şu değerlendirmesiyle yanıt veriyor: “Önemli bir gerçek belirginleşmeye başladı. Hisse piyasaları ekonomide ‘yumuşak iniş’ senaryosunun sadece ‘yumuşak’ kısmına odaklandı. Belki de hisse piyasaları nihayet ekonomistleri dinlemeye başladı. Ekonomistlere göre yumuşak iniş de bir iniş sonuçta.”

10 yıllık tahvilde getiri 16 yılın zirvesine yaklaştı

● 10 yıllık ABD Hazine tahvili ABD ekonomisinin güçlü seyredeceğine ve bu durumun faizlerin yıllarca yüksek kalmasına neden olacağı beklentileriyle 14 yılın zirvesine yaklaşmış durumda. Tradeweb verilerine göre cuma günü yüzde 4,06’dan kapanan 10 yıllık tahvil getirisi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,123’e kadar yükselerek Ekim 2022’de gördüğü yüzde 4,234 zirvesine çok yaklaştı ve bu zirve 2007’den bu yana en yüksek seviye. Salı günü getiri tekrar yüzde 4,01 düzeyine çekildi.

● Almanya’nın 10 yıllık Hazine tahvilinde de getiri 2022’nin ikinci yarısından itibaren hızla yükselişe geçmişti. Pazartesi günü 10 yıllık Bund’un getirisi yüzde 2,6’nın da üzerine çıkarak 2011 yılında gördüğü zirvelere yaklaştı. Salı günü Bund’da getiri öğleden önceki işlemlerde yüzde 2,46 düzeylerinden işlem gördü.

● Almanya'da 30 yıllık tahvil faizi de pazartesi günü yüzde 2,713 ile Ocak 2014'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

● İngiltere 10 yıllık tahvilde de durum farklı değil. Yüzde 4,47’ye yükselen getiri 2023 yılı içindeki 4,71 zirvesi hariç tutulduğunda en son 2008 yılında bu düzeyleri görmüştü. Salı günü getiri yüzde 4,36 düzeyine geriledi.

● Fransa 10 yıllık tahvili de pazartesi günü yükselerek yüzde 3,17 düzeyine çıktı. Bu da Mart 2023’teki yüzde 3,26 zirvesi hariç tutulduğunda 12 yılın en yüksek seviyesi. Salı günü Fransa 10 yıllıkta getiri yüzde 3,02’ye geriledi.