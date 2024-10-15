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Yatırımcı güveninde 4 yılın en büyük artışı

BofA'nın yaptığı ankete göre, yatırımcı iyimserliği ekim ayında, Haziran 2020'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Haber Merkezi
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Yatırımcı güveninde 4 yılın en büyük artışı
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Bank of America'nın (BofA) fon yöneticileriyle yaptığı ankete göre, küresel yatırımcı iyimserliği, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri, Çin'den teşvik beklentileri ve ABD ekonomisi için yumuşak iniş nedeniyle Ekim ayında Haziran 2020'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Ankete göre, nakit tahsisleri Eylül ayındaki yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a düşerken, hisse senedi tahsisleri net yüzde 31 fazla ağırlığa yükseldi ve tahvil tahsisleri rekor bir düşüşle net yüzde 15 eksik ağırlığa geriledi.

BofA, yatırımcıların yaklaşan ABD seçimlerinin en çok ticaret politikasını (yüzde 47), ardından jeopolitiği (yüzde 15) ve vergilendirmeyi (yüzde 11) etkileyeceğini beklediklerini söyledi.

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