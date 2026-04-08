Yatırımcılar Fed faiz indirimi ihtimalini yeniden fiyatlıyor

CME Group FedWatch verilerine göre yatırımcılar bugün itibarıyla Aralık ayına kadar en az bir faiz indirimi yapılma ihtimalini yüzde 43 olarak görüyor. Bu oran bir gün önce yüzde 14 seviyesindeydi. Ancak bir faiz indiriminin Temmuz ayından önce gelmesi beklenmiyor, olasılığın en güçlü olduğu ay ise Aralık.

Savaşın başlamasından bu yana piyasaların Fed politikasına ilişkin beklentileri çarpıcı biçimde değişti. Yatırımcılar bu yıl birden fazla faiz indirimi beklemekten, bir faiz artırımı olasılığını fiyatlamaya yöneldi. Faiz artırımı ihtimali şu anda tamamen fiyatlardan çıkarılmış olsa da yatırımcılar savaş öncesindeki çoklu indirim görünümüne de geri dönmüş değil.

Ateşkes konusundaki belirsizlik hala yüksek. Hürmüz Boğazı yeniden açıldıktan sonra küresel petrol ve gaz piyasalarındaki tıkanıklığın giderilmesi aylar sürebilir. Bu durum, yüksek enerji fiyatlarının önümüzdeki aylarda enflasyonu yükseltmeye devam edebileceği anlamına geliyor.