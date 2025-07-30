Yatırımcılar, Fed'den faiz indirimi sinyali arayacak!

Bloomberg News'un haberine göre, Fed’in Temmuz ayı toplantısında üst üste beşinci kez faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak bazı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz indirimi yönünde muhalif oy kullanması, faiz indiriminin yaklaştığına dair bir sinyal olabilir.

Bank Policy Institute Başekonomisti Bill Nelson, “Fed’in bu toplantıda faizi değiştirmeyeceği kesin. Ancak Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığına kapı aralayıp aralamayacakları önemli” dedi.

Fed’in faiz kararı TSİ 21:00’dee açıklanacak. Başkan Powell ise yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Haziran ayında Fed yetkilileri, 2025 içinde iki faiz indirimi planladıklarını belirtmişti. Bu da Eylül ayındaki bir indirimi daha olası kılıyor. Citigroup’tan ekonomist Veronica Clark, “Eylül çok makul bir ihtimal” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa, Eylül'de faiz indirimi olasılığını %60’ın üzerinde fiyatlıyor. Ancak Powell’ın açıklamaları bu ihtimali artırmak yerine tarafsız kalabilir. Zira, Fed yetkilileri, Eylül toplantısından önce iki istihdam raporu dahil olmak üzere çok sayıda ekonomik veri görecek.

İçeride ise Fed üyeleri arasında görüş ayrılıkları var. Başkan yardımcıları Waller ve Bowman, Temmuz’da faiz indirimine açık olduklarını ifade ettiler. Her iki isim de bu toplantıda karşı oy kullanırsa, 1993’ten bu yana ilk kez iki Başkan Yardımcısı aynı karara karşı çıkmış olacak.

Powell ayrıca, enflasyon ve yeni tarifelerin etkisi konusunda da sorularla karşılaşacak. Trump yönetiminin 1 Ağustos’a kadar olan ticaret anlaşmaları süreci, fiyatlar üzerindeki etkilerin değerlendirilmesinde belirleyici olacak.

Powell’ın basın toplantısında, Fed’in 2,5 milyar dolarlık bina yenileme projesi ve kuruma yönelik siyasi baskılar da gündeme gelebilir.