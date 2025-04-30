Yatırımcılar gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına yöneldi

JPMorgan tarafından sağlanan en son verilere göre, gelişmekte olan piyasa yerel para birimi tahvil getirileri, Trump'ın gümrük vergilerini açıkladığı 2 Nisan ile 25 Nisan arasında 13 baz puan düştü. Buna karşılık, gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi aynı dönemde 7 baz puandan fazla arttı.

Brandywine Global Yatırım Yönetimi'nin portföy yöneticisi Carol Lye, "Gelişmekte olan piyasa sabit getirili varlıklarına doğru bir hareketlenme görüyoruz" dedi ve Meksika, Brezilya ve Güney Afrika'nın tahvillerine daha fazla talep görebilecek ülkelerden bazıları olduğunu sözlerine ekledi.

Bu tahviller yerel para birimi cinsinden fiyatlandırıldığı için denizaşırı yatırımcıların alımları yerel para birimine olan talebi de arttırıyor.

Lye, "Reel getiriler hala çok yüksek. Dolayısıyla bu prim bize orada [gelişmekte olan piyasalarda] olmamız için para ödüyor ve para birimleri de dolar hikayesinden bu kaymadan faydalanıyor" dedi.

Mobius Emerging Opportunities Fund Yönetim Kurulu Başkanı Mark Mobius, "Bu, yatırımcıların, özellikle de yerel yatırımcıların ABD piyasasından uzaklaşma çabasıdır" dedi ve gelişmekte olan piyasaların yerel yatırımcılarının, yerel para birimine maruz kalmaları nedeniyle ABD Hazinelerinden bu sabit getirili varlıklara yönelenler arasında olabileceğini sözlerine ekledi.