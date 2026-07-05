Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı
Küresel risk analizi şirketi FM tarafından hazırlanan 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'n gmre, yatırımcılar açısından en güvenli ülkeleri sıraladı. Siyasi istikrar, altyapı kalitesi, iklim riskleri, siber güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve ekonomik direnç gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Avrupa ülkeleri ağırlığını hissettirdi.
Uluslararası yatırımcıların kararlarında jeopolitik riskler, doğal afetler, siber saldırılar ve tedarik zinciri kırılmaları her geçen yıl daha belirleyici hale geliyor. Bu çerçevede FM'nin hazırladığı 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'nde yatırım açısından en güvenli ülkeleri sıraladı. Endeks, ülkelerin yatırım ortamını yalnızca ekonomik performanslarına göre değil; krizlere karşı dayanıklılıkları, kurumsal yapıları ve risk yönetimi kapasiteleri üzerinden değerlendiriyor.
Yatırımcılar en çok İsviçre'ye güveniyor
Araştırmaya göre 2026 yılında yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu. İsviçre'yi Danimarka ve Norveç takip etti. İlk 10'da dokuz Avrupa ülkesi yer alırken, Avrupa dışından listeye girebilen tek ülke Singapur oldu.
Endekste ülkeler; makroekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, altyapı kalitesi, tedarik zinciri güvenliği, doğal afet riski, iklim değişikliğine karşı direnç, siber güvenlik ve kamu kurumlarının etkinliği gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiriliyor. Yüksek puan alan ülkeler, küresel şirketler açısından uzun vadeli yatırım için daha düşük risk taşıyan pazarlar olarak öne çıkıyor.
Yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkeleri (2026)
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İsviçre
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Danimarka
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Norveç
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İsveç
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Lüksemburg
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Finlandiya
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Almanya
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Hollanda
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Singapur
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Belçika
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Avusturya
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İzlanda
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İrlanda
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Kanada
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Avustralya
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Çekya
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Slovenya
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Birleşik Krallık
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Fransa
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Japonya
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Güney Kore
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Yeni Zelanda
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İspanya
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Portekiz
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Estonya
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Letonya
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Malta
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Litvanya
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İtalya
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Polonya
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Birleşik Arap Emirlikleri
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Katar
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ABD
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Bahreyn
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Şili
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Suudi Arabistan
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Umman
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Slovakya
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Hırvatistan
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Macaristan
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Uruguay
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Kosta Rika
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Malezya
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Tayvan
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Kıbrıs
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Kuveyt
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Romanya
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Bulgaristan
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Yunanistan
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Meksika
Araştırma, yatırım kararlarında yalnızca büyüme potansiyelinin değil, öngörülebilirlik ve dayanıklılığın da giderek daha fazla önem kazandığını ortaya koyuyor. Özellikle siyasi istikrarı yüksek, güçlü hukuk sistemine sahip ve kriz dönemlerinde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilen ülkeler, uluslararası sermaye açısından daha cazip destinasyonlar olarak öne çıkıyor.