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Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı

Küresel risk analizi şirketi FM tarafından hazırlanan 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'n gmre, yatırımcılar açısından en güvenli ülkeleri sıraladı. Siyasi istikrar, altyapı kalitesi, iklim riskleri, siber güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve ekonomik direnç gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Avrupa ülkeleri ağırlığını hissettirdi.

Haber Merkezi
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Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı
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Uluslararası yatırımcıların kararlarında jeopolitik riskler, doğal afetler, siber saldırılar ve tedarik zinciri kırılmaları her geçen yıl daha belirleyici hale geliyor. Bu çerçevede FM'nin hazırladığı 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'nde yatırım açısından en güvenli ülkeleri sıraladı. Endeks, ülkelerin yatırım ortamını yalnızca ekonomik performanslarına göre değil; krizlere karşı dayanıklılıkları, kurumsal yapıları ve risk yönetimi kapasiteleri üzerinden değerlendiriyor.

Yatırımcılar en çok İsviçre'ye güveniyor

Araştırmaya göre 2026 yılında yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu. İsviçre'yi Danimarka ve Norveç takip etti. İlk 10'da dokuz Avrupa ülkesi yer alırken, Avrupa dışından listeye girebilen tek ülke Singapur oldu.

Endekste ülkeler; makroekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, altyapı kalitesi, tedarik zinciri güvenliği, doğal afet riski, iklim değişikliğine karşı direnç, siber güvenlik ve kamu kurumlarının etkinliği gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiriliyor. Yüksek puan alan ülkeler, küresel şirketler açısından uzun vadeli yatırım için daha düşük risk taşıyan pazarlar olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkeleri (2026)

  1. İsviçre

  2. Danimarka

  3. Norveç

  4. İsveç

  5. Lüksemburg

  6. Finlandiya

  7. Almanya

  8. Hollanda

  9. Singapur

  10. Belçika

  11. Avusturya

  12. İzlanda

  13. İrlanda

  14. Kanada

  15. Avustralya

  16. Çekya

  17. Slovenya

  18. Birleşik Krallık

  19. Fransa

  20. Japonya

  21. Güney Kore

  22. Yeni Zelanda

  23. İspanya

  24. Portekiz

  25. Estonya

  26. Letonya

  27. Malta

  28. Litvanya

  29. İtalya

  30. Polonya

  31. Birleşik Arap Emirlikleri

  32. Katar

  33. ABD

  34. Bahreyn

  35. Şili

  36. Suudi Arabistan

  37. Umman

  38. Slovakya

  39. Hırvatistan

  40. Macaristan

  41. Uruguay

  42. Kosta Rika

  43. Malezya

  44. Tayvan

  45. Kıbrıs

  46. Kuveyt

  47. Romanya

  48. Bulgaristan

  49. Yunanistan

  50. Meksika

Araştırma, yatırım kararlarında yalnızca büyüme potansiyelinin değil, öngörülebilirlik ve dayanıklılığın da giderek daha fazla önem kazandığını ortaya koyuyor. Özellikle siyasi istikrarı yüksek, güçlü hukuk sistemine sahip ve kriz dönemlerinde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilen ülkeler, uluslararası sermaye açısından daha cazip destinasyonlar olarak öne çıkıyor.