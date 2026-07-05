Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı

Uluslararası yatırımcıların kararlarında jeopolitik riskler, doğal afetler, siber saldırılar ve tedarik zinciri kırılmaları her geçen yıl daha belirleyici hale geliyor. Bu çerçevede FM'nin hazırladığı 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi'nde yatırım açısından en güvenli ülkeleri sıraladı. Endeks, ülkelerin yatırım ortamını yalnızca ekonomik performanslarına göre değil; krizlere karşı dayanıklılıkları, kurumsal yapıları ve risk yönetimi kapasiteleri üzerinden değerlendiriyor.

Yatırımcılar en çok İsviçre'ye güveniyor

Araştırmaya göre 2026 yılında yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu. İsviçre'yi Danimarka ve Norveç takip etti. İlk 10'da dokuz Avrupa ülkesi yer alırken, Avrupa dışından listeye girebilen tek ülke Singapur oldu.

Endekste ülkeler; makroekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, altyapı kalitesi, tedarik zinciri güvenliği, doğal afet riski, iklim değişikliğine karşı direnç, siber güvenlik ve kamu kurumlarının etkinliği gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiriliyor. Yüksek puan alan ülkeler, küresel şirketler açısından uzun vadeli yatırım için daha düşük risk taşıyan pazarlar olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkeleri (2026)

İsviçre Danimarka Norveç İsveç Lüksemburg Finlandiya Almanya Hollanda Singapur Belçika Avusturya İzlanda İrlanda Kanada Avustralya Çekya Slovenya Birleşik Krallık Fransa Japonya Güney Kore Yeni Zelanda İspanya Portekiz Estonya Letonya Malta Litvanya İtalya Polonya Birleşik Arap Emirlikleri Katar ABD Bahreyn Şili Suudi Arabistan Umman Slovakya Hırvatistan Macaristan Uruguay Kosta Rika Malezya Tayvan Kıbrıs Kuveyt Romanya Bulgaristan Yunanistan Meksika

Araştırma, yatırım kararlarında yalnızca büyüme potansiyelinin değil, öngörülebilirlik ve dayanıklılığın da giderek daha fazla önem kazandığını ortaya koyuyor. Özellikle siyasi istikrarı yüksek, güçlü hukuk sistemine sahip ve kriz dönemlerinde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilen ülkeler, uluslararası sermaye açısından daha cazip destinasyonlar olarak öne çıkıyor.