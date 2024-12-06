Yatırımcılar parasını Trump’a yatırıyor

Financial Times'ın haberine göre, yatırımcılar, Donald Trump yönetiminin kurumsal ABD’ye bir lütuf olarak kapsamlı vergi indirimleri ve reformlar yapacağını iddia ederken, geçen ayki seçimlerden bu yana ABD hisse senedi fonlarına neredeyse 140 milyar dolar giriş oldu.

EPFR'ye göre, ABD hisse senedi fonları Trump'ın 5 Kasım'daki zaferinden bu yana 139,5 milyar dolarlık giriş kaydetti.

Bu alım dalgası kasım ayını 2000 yılına kadar uzanan kayıtlarda girişlerin en yoğun olduğu ay haline getirdi. Yeni para seli, yatırımcıların gümrük tarifelerindeki geniş çaplı artışlar gibi politika önerilerinin enflasyonu artırabileceği ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi planlarını tehdit edebileceği endişelerinden kurtulmasıyla, başlıca ABD hisse senedi endekslerinin bir dizi rekor seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu.

Piyasa dostu Trump

Fon yöneticisi SLC Management'ın Genel Müdürü Dec Mullarkey, "Trump'ın masaya koyduğu büyüme gündemi tamamen benimseniyor" dedi ve Trump'ın üst düzey yönetim görevleri için yaptığı seçimlerin "oldukça piyasa dostu" olduğunu sözlerine ekledi.

Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan fonlar, seçimden bu yana Çin odaklı fonlardan çıkan yaklaşık 4 milyar dolar da dahil olmak üzere 8 milyar dolarlık net geri çekilme yaşadı. EPFR'ye göre Batı Avrupa'ya yatırım yapanlar yaklaşık 14 milyar dolar, Japonya odaklı fonlar ise yaklaşık 6 milyar dolar kaybetti.

Güvenli liman ABD

ABD hisse senetleri, büyük ölçüde teknoloji sektörünün gücü sayesinde son yıllarda Avrupa gibi bölgelerden sürekli olarak daha iyi performans gösterdi. Ancak, seçimden bu yana aradaki fark açıldı.

Bank of America analistleri bu hafta bu eğilimi "Amerikan istisnacılığı" ticareti olarak tanımladı. Mullarkey, "Dünyada jeopolitik risk olduğunda, ABD güvenli bir limandır, ironik bir şekilde bu jeopolitik riskin nedeni olsalar bile" dedi.