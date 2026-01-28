Yatırımcılar, Trump’tan ara seçim öncesi ekonomide ne bekliyor?

Financial Times'ın haberine göre yatırımcılar, Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde ABD ekonomisini “sıcak” tutacağı beklentisiyle pozisyon alıyor. Güçlü hisse senedi piyasaları ve zayıflayan dolar, hızlı büyüme ve artan enflasyon beklentilerini yansıtıyor.

ABD’de art arda gelen güçlü ekonomik veriler, yavaşlama tahminlerini boşa çıkarırken kredi spreadlerini yüzyılın en düşük seviyelerine çekti ve hisse senetlerinin bu ay yeni rekorlara ulaşmasına katkı sağladı. Fon yöneticileri, Başkan Donald Trump’ın vergi indirimleri, deregülasyon adımları ve daha düşük faiz çağrılarının bu yıl ekonomiye ek ivme kazandıracağına inanıyor.

“Plan var”

T Rowe Price Küresel Sabit Getiri Başkanı Arif Husain, “ABD ekonomisinin yaz aylarına güçlü girmesi için dikkatle tasarlanmış bir plan var” dedi. Trump, Davos’ta yaptığı konuşmada, 2025’in üçüncü çeyreğinde GSYH’nin yıllıklandırılmış %4,4 büyüdüğünü vurgulayarak büyümenin "patladığını" söyledi.

Ekonominin güçlü seyrine rağmen yatırımcılar, mayıs ayında görevi devralacak yeni Fed başkanı döneminde faiz indirimleri bekliyor. Geçen yıl kabul edilen “One Big Beautiful Bill” kapsamında artan harcamalar ve vergi indirimlerinin 2026’da büyümeyi daha da desteklemesi öngörülüyor.

Bank of America’nın (BofA) Küresel Fon Yöneticileri Anketine göre, önümüzdeki yıl ekonominin güçleneceğini ve bir "patlama" yaşanacağını düşünen yatırımcıların oranı 2021 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.