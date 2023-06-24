Yatırımcılar yeni haftada neleri izleyecek?

Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları ABD'deki hisse senedi rallisine ihtiyatla yaklaşıyor. Amerikan bankaları yüksek değerlenmelerin hisse senetlerini sert düşüşlere karşı daha savunmasız hale getirdiği uyarısında bulunuyor.

S&P 500, yılbaşından bu yana %13'ten fazla yükselmesine rağmen, ılımlı enflasyon işaretleri, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yarattığı heyecan ve artan risk iştahının etkisiyle bu hafta geri çekildi.

Ancak primler hisse senetlerini daha pahalı seviyelere taşıdı. Refinitiv Datastream'e göre, S&P 500 şu anda 12 aylık beklenen primlerinin19 katından fazla işlem görüyor ve tarihi ortalaması olan 15,6 katın oldukça üzerinde.

Benzer değerleme seviyeleri, inişli çıkışlı performans dönemlerinden önce de görüldü. Goldman Sachs, tarihsel olarak, S&P 500'ün değerlemeler mevcut seviyelerde veya üzerinde olduğunda önümüzdeki 12 ay boyunca medyan %14'lük bir düşüş yaşadığını, tipik bir 12 aylık dönemde ise %5'lik bir düşüş olduğunu açıkladı.

Küresel piyasalarda bazı yatırımcılar, görünümü gölgeleyebilecek katalizörler arasında ekonomik büyümedeki beklenmedik zayıflık, Fed'in piyasaların fiyatladığından daha şahin olma potansiyeli ve enflasyonda bir toparlanma olduğunu dile getiriyor.

Goldman: S&P 500 yılsonunda 4500’ü görür

WFII kısa süre önce, bu yılki S&P 500 rallisine öncülük eden teknoloji sektörünü "cazip olmayan" değerlemeleri gerekçe göstererek "olumlu "dan "nötr "e düşürdü.

Goldman, S&P 500'ün yılsonuna kadar 4.500'e ulaşmasını ya da mevcut seviyelerin yaklaşık %3,5 üzerine çıkmasını beklemelerine rağmen yatırımcıları hisse senedi portföylerinde "aşağı yönlü korumayı" dikkate almaya çağırdı.

Nasdaq, S&P 500'ü gölgede bıraktı

Yüksek değerlenmeler, bu yılki %36'lık yükselişi S&P 500'ünkini gölgede bırakan Nasdaq 100 için daha da gerilmiş durumda. Refinitiv Datastream'e göre endeks, tarihsel ortalaması olan 19,3 katına kıyasla, ileriye dönük kazanç tahminlerinin yaklaşık 27 katından işlem görüyor.

Danışmanlık şirketi Tallbacken Capital Advisors CEO'su Michael Purves, Nasdaq 100'ü oluşturan yüksek büyüme oranına sahip şirketlerin kazanç görünümünün, endeksin keskin bir yükseliş gösterdiği 2021 yılına kıyasla daha durgun olduğunu ve bunun da yüksek değerlemeleri haklı çıkarmayı daha zor hale getirdiğini söyledi.

Purves, endeksin yüksek kazançlarına rağmen, trendler ve momentumla ilgili teknik göstergelerde zayıflık işaretlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Gözler enflasyon verisinde olacak

Yatırımcılar önümüzdeki hafta, ikinci çeyrek sona ererken cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de dahil olmak üzere ekonominin sağlığına ilişkin daha fazla veriyi izleyecek.

Küresel piyasa oyuncuları, son aylarda hisse senetlerini destekleyen bazı rüzgarların tükeniyor olabileceğinden, ihtiyatlı olmak için başka nedenler de gösterdiler.

Yatırımcı pozisyonu 1,5 yılın zirvesinde

Bunlardan biri pozisyon alma. Primleri kaçırmaktan korkan yatırımcılar son birkaç hafta içinde hisse senetlerine yüklendi. Deutsche Bank tarafından takip edilen bir ölçüm, Ocak 2022'den bu yana hisse senetlerinde en yüksek yatırımcı pozisyonunu gösterdi.

Uzmanlara göre, yakın vadeli bir perspektiften bakıldığında, yatırımcılar hisse senetlerinin biraz soğumasını beklemeli.