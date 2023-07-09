Yatırımcıları yeni haftada neler bekliyor?

ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanacağı hafta öncesinde yatırımcılar, Amerikan ekonomisinin bu yıl resesyona girip girmemesinden bağımsız olarak değer kazanabilecek sektörlere yöneliyor.

S&P 500 %15 prim yaptı

Wall Street gösterge endekslerinden S&P 500, piyasa değeri yüksek teknoloji şirketleri sayesinde yılbaşından beri yaklaşık %15 değer kazanırken, %4,7 gerileyen sağlık sektörü gibi bazı sektörler yatırımcısını üzdü. Finans sektörü %2, enerji sektörü ise yaklaşık %9 düşüş gösterdi.

Ancak gelinen noktada söz konusu sektörler, uzun zamandır korkulan ABD resesyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda giderek daha fazla kararsız kalan yatırımcılar için cazip hale geliyor.

BofA Global, küresel fon yöneticilerinin Haziran ayında sağlık hizmetleri ve bankalara ayırdıkları payı yaklaşık yüzde 5 puan artırırken, nakit ve tüketici temelli şirketler gibi popüler durgunluk oyunlarının varlıklarını azalttığını söyledi.

BlackRock ve Wells Fargo gibi dünyanın önde gelen varlık yöneticileri, yılın geri kalanı için son görünümlerinde sağlık hizmetlerini tercih edilen bir sektör olarak değerlendirdi.

Goldman resesyon olasılığını düşürdü

Bazı yatırım bankaları ABD'nin ekonomik görünümünü iyileştirirken, Goldman Sachs önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığını %35'ten %25'e düşürdü. Amerikan Ticaret Bakanlığı ise ilk çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yıllık %1,3'ten %2'ye yükseltti.

LPL Financial'ın baş stratejisti Quincy Krosby, piyasada resesyon olasılığı konusunda bir "çekişme" olduğunu belirtti.

Krosby, "Ancak şirketlerden işgücünü azalttıklarını duyana kadar, korkunç bir kazanç sezonu geçirmeyeceğimizi ve bu geciken sektörlerden bazılarının daha elverişli hale geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Veriler Fed’in elini güçlendirdi

Cuma günü açıklanan yeni verilere göre, ABD ekonomisi Haziran ayında son 2-1/2 yılın en düşük istihdamını yarattı. Ancak ücretlerin sürekli olarak güçlü bir şekilde artması işgücü piyasası koşullarının hala sıkı olduğuna işaret etti Bu durum da Fed'in bu ayın sonunda faiz oranlarını artırmaya devam etmesini sağladı.

Primler ikinci çeyrekte düşebilir

Borçlanma maliyetlerinin artması hisse senetleri üzerindeki baskıyı artırabilir. Refintiv verilerine göre, S&P 500'deki primler ikinci çeyrekte büyük ölçüde azalan marjlar nedeniyle %5,7 düşmesi bekleniyor.

“Fed kaynaklı resesyon görülebilir”

Wells Fargo kıdemli küresel piyasa stratejisti Sameer Samana, bu karanlık tabloya rağmen, "ucuz" değerlemeler ve istikrarlı sağlık hizmetleri kazançlarının, ekonominin ikinci yarıda yavaşlaması durumunda sektörü yatırım yapmak için giderek daha cazip hale getirdiğini iddia etti.

Bilançolar yatırımcının radarında olacak

Samana, "Fed'in enflasyonu %2'ye çekmek için ne gerekiyorsa yapacağını düşünüyoruz. Bu yüzden önümüzdeki aylarda Fed kaynaklı bir resesyon göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ABD’li büyük bankalar önümüzdeki hafta ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başlayacak. Bankacılık devlerinin sonuçları yatırımcıların radarında olacak.

Faizler uzun süre yüksek seyreder, Fed enflasyonla mücadele etmek zorunda kalırsa, bu bankaların daha fazla kazanıp, daha fazla hisse senedi alacağı anlamına gelebilir.