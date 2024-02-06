Yatırımcıların Çin hisselerine ilgileri azalmaya devam ediyor

Morgan Stanley'in yatırımcıları için hazırladığı rapora göre, aktif uzun vadeli fon yöneticileri geçen ay Çin ve Hong Kong hisse senetlerinden geçen ay toplam 2,6 milyar dolarlık net çıkış gerçekleştirdiler.

Bu rakam Aralık ayındaki 3,8 milyar dolarlık net çıkışa kıyasla azaldı, ancak Çin hisse senedi piyasalarının yeni yıla kötü başlamasının ardındaki en önemli faktörlerden birinin altını çizdi ve bu durum düzenleyicileri ve diğer politika yapıcıları endişelendirmeye başladı.