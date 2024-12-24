Yatırımcıların, emekli maaşlarında reform beklentisi!

Financial Times'ın haberine göre, varlık yöneticileri İngiliz hükümetine, milyarlarca sterlinlik yatırımın önünü açmak için 1,2 milyon sterlinlik tanımlı fayda emeklilik sistemi reformuna öncelik verme çağrısında bulundular.

Kasım ayında hükümet, İngiliz altyapısına ve hızlı büyüyen şirketlere daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak için tanımlı katkı (DC) ve yerel yönetim emeklilik planlarında bir dizi "mega fon" planını açıkladı. Ancak, bu yılın başlarında bir önceki hükümetin şirketlerin plan fazlalarına erişmesine izin verme seçeneklerini araştıran ve onları riskli varlıklara daha fazla yatırım yapmaya teşvik edebilecek bir istişareye rağmen, kurumsal tanımlı fayda (DB) emeklilik planları için henüz planlar ortaya koymadı.

Para kazanma potansiyeli

İngiltere'de 665 milyar sterlinlik varlık yöneten Insight Investment'ın çözüm tasarımı başkanı Jos Vermeulen, "DB planlarının öncelikli olarak ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz-diğer alanlardan daha hızlı bir şekilde para kazanma potansiyeline sahipler" dedi.

"Önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde 100 milyar sterline kadar bir miktarın serbest bırakılması söz konusu... bu, Birleşik Krallık'ın kaderini değiştirmek için nesiller boyunca bir kez ele geçecek bir fırsattır... eğer bu fırsatı kaybederseniz, kalıcı olarak ortadan kalkabilir" diye ekledi.

Abrdn grup emeklilik planları yatırım müdürü Owen McCrossan, DB emeklilik planlarının "kesinlikle üretken finansmandaki boşluğu doldurmaya yardımcı olabilecek bir sermaye havuzu" olduğunu söyledi. Gayrimenkul ve altyapı gibi üretken varlıklara yüzde 5'lik bir tahsisat "yaklaşık 50 milyar sterlin toplayabilir" ifadelerini kullandı.

Bu miktar, hükümetin 2030 yılına kadar tanımlı katkı işyeri planlarını en az 25 milyar sterlinlik fonlara konsolide etme planları kapsamında üretken varlıklara yönlendirmeyi umduğu miktarla aynı.

Yasa tasarısı önem taşıyor

Hükümetin DB planlarıyla ilgili kurallarda reform yapması çağrıları, emeklilik yeterliliğine ilişkin bir incelemenin ertelenmesiyle birlikte geldi. İncelemenin, hükümetin Birleşik Krallık'ta daha fazla yatırımı teşvik edeceğini umduğu otomatik katılım emeklilik tasarruf oranlarını artırma planlarını ortaya koyması bekleniyordu.

Vermeulen, DB emeklilik reformlarının önümüzdeki yılın ortasında sunulacak emeklilik yasa tasarısına dahil edilmesinin kilit önem taşıdığını söyledi.