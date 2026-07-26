Yatırımcıların gözü AI hisselerinde: Analistler yapay zekâ devleri için beklentilerini güncelledi

Yapay zekâ sektöründe önde gelen teknoloji şirketlerine yönelik analist değerlendirmeleri peş peşe geldi. Microsoft, Meta, Alphabet, Reddit ve Datadog hakkında yayımlanan yeni raporlarda hedef fiyatlar, yatırım tavsiyeleri ve büyüme beklentileri yeniden ele alındı. Analistler, yapay zekâ yatırımlarının şirketlerin gelir artışı, bulut hizmetleri ve reklam performansı üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde de belirleyici olacağını vurguladı.

Morgan Stanley'den Microsoft'a güçlü destek

Morgan Stanley, Microsoft'un 29 Temmuz'da açıklayacağı mali dördüncü çeyrek finansal sonuçları öncesinde şirket hisselerinin yatırımcılar açısından cazip bir risk-getiri dengesi sunduğunu değerlendirdi. Kurum, 600 dolarlık hedef fiyatını korurken, bu seviyenin mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 57'lik yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Adam Wood liderliğindeki analist ekibi, Azure bulut platformunda büyümenin yüzde 40'ın üzerinde seyretmesini, Copilot yapay zekâ hizmetlerinden elde edilen gelirlerin hızlanmasını ve faaliyet giderlerinde disiplinli yönetimin sürmesini bekliyor. Morgan Stanley'e göre bu üç unsur, Microsoft'un uzun vadede güçlü büyüme ve istikrarlı getiri performansını desteklemeye devam edecek.

Banka, çeyrek için %41 sabit para birimi Azure büyümesinden emin. Gerekçe olarak güçlü kanal kontrolleri, iyileşen GPU kapasitesi ve olumlu CIO anket verileri gösteriliyor. Bankanın son CIO anketi önemli bir veri sunuyor. Microsoft, satıcılar arasında %7,6 ile en yüksek ileriye dönük yazılım harcama beklentisine sahip. CIO’ların %72’si önümüzdeki yıl Microsoft çözümlerine harcamalarını artırmayı bekliyor. Konsensüs %40,5 Azure büyümesi öngörüyor. Rehberliğin üst ucunun yaklaşık 1 puan üzerinde bir başarı muhtemelen yeterli. Bu, kapasite ve tahsis kısıtlamaları göz önüne alındığında yatırımcı engelini aşmak için yeterli olacak.

Copilot için analistler şunları belirtti: Ücretli M365 koltukları, 3Ç’de 15 milyondan 4Ç’de 20 milyona yükseldi. Bu, ticari çekişi ölçmek için çok daha somut bir KPI sağlıyor. Copilot odaklı kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) gelişiyor. Üç başlı bir büyüme itici gücüne dönüşüyor: koltuk benimsenmesi, daha yüksek değerli E7 katmanına geçiş ve genişleyen tüketime dayalı AI para kazanma.

Microsoft'ta yapay zekâ yatırımları gelir beklentisini yükseltti

Microsoft’un 1 Temmuz M365 fiyat artışının önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Mali 2027, 2028 ve 2029 boyunca sırasıyla yaklaşık 2 milyar dolar, 4 milyar dolar ve 6 milyar dolar ek gelir tahmin ediliyor.

Sermaye harcamaları konusunda ekip şunları söyledi: Konsensüs tahminleri, Microsoft’un AI altyapı inşasına göre muhafazakar kalıyor. CFO Amy Hood, takvim 2026’da yaklaşık 190 milyar dolar toplam sermaye harcaması için rehberlik veriyor. Bunun yaklaşık 25 milyar doları daha yüksek bileşen fiyatlandırmasına bağlı. Analistler şunları ekledi: Hisse, mali 2028 GAAP EPS’nin yaklaşık 16 katından işlem görüyor. Bu, şirketin büyüme profilini yansıtmıyor. Çekici risk/getiriyi vurguluyor.

Wedbush'tan Alphabet ve Reddit'e güçlü destek

Wedbush analisti Ygal Arounian, Alphabet ve Reddit’i firmanın En İyi Fikirler Listesine ekledi. Bulut pazar payı kazanımları ve reklam ivmesi sırasıyla yatırım tezleri olarak gösteriliyor.

Arounian şunları söyledi: Alphabet’in ikinci çeyrek sonuçları bir görüşü güçlendirdi. Şirketin tam yığın AI pozisyonu gerçek Bulut pazar payı kazanımlarına dönüşüyor. Yakın vadeli karlılık, artan AI ile ilgili harcamalarla sınırlı olsa da bu böyle.

Google Cloud geliri yıllık bazda %82 artarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu, beklentilerin oldukça üzerinde. Birinci çeyrekteki %63 büyümeden hızlanıyor. Cloud faaliyet marjı %20,7’den %35,6’ya genişledi. Cloud biriktirme listesi 514 milyar dolara yükseldi.

Önemli uyarı sermaye harcamaları. Alphabet, 2026 tam yıl sermaye harcaması rehberliğini 195-205 milyar dolara yükseltti. Bu, serbest nakit akışını (FCF) ikinci çeyrekte (5,9) milyar dolara negatif itti. Wedbush şimdi FCF’nin 2027 boyunca negatif kalmasını bekliyor. 2028’de bir dönüş noktası öngörülüyor.

Reddit hisselerinde dikkat çeken beklenti!

Reddit için Arounian, ikinci çeyrek sonuçları öncesinde güçlü reklam ürün ivmesini işaret etti. Sonuçlar 30 Temmuz’da açıklanacak. Aktif reklamverenler birinci çeyrekte yıllık bazda %75’ten fazla büyüdü. Performans formatları reklam gelirinin %60’ını aştı.

Analist ayrıca Google ve OpenAI ile AI veri lisanslama anlaşmalarından yukarı yönlü potansiyel görüyor. Bunlar yıllık yaklaşık 60 milyon dolar ve 70 milyon dolar değerinde. Konsensüsün şu anda yansıttığının ötesinde yenileme ekonomilerinin artmasını bekliyor. 22 Temmuz’da hisseler %8 düştü. Reddit’in Google’ın içeriğine erişimini kısıtlayabileceğine dair raporlar geldi. Buna rağmen Arounian şunu bekliyor: Sonuçta potansiyel daha derin entegrasyonlarla bir ilişki olacak.

Meta, Mizuho'nun teknoloji sektöründeki favorisi oldu

Mizuho Securities, Meta Platforms’u çevrimiçi reklam ve mega-cap teknoloji hisseleri arasında en iyi seçimi olarak belirledi. İkinci çeyrek kazançları öncesinde Outperform notunu ve 835 dolarlık hedef fiyatı yineledi.

Analistler Meta’dan sağlam bir açıklama beklediklerini söyledi. Reklam geliri yavaşlaması için yakın vadeli beklentiler sessiz. Şirketin konsensüs reklam geliri tahminlerini karşılayabilmesi veya aşabilmesi gerektiğini savundular. Yüksek etkileşim ve reklam büyümesinin sürdürülebilirliği göz önüne alındığında bu mümkün.

Önemli bir yeni katalizör Anthropic’e bilgi işlem gücü kiralama anlaşması. İki yıl boyunca 10 milyar dolara kadar değerde olduğu bildiriliyor. Mizuho bunu sermaye harcaması yatırım getirisinin ilk işareti olarak nitelendirdi.

Analistler şunları yazdı: %50-75 artan marj varsayıldığında, bu yıllık vergi sonrası hisse başına 1-1,25 dolar kazanç ekleyebilir. Üst ucu 20 kat kapitalize etmek, diğer her şey eşit olduğunda hisseye 25 dolar ekleyebilir.

Analistler şunları ekledi: Doğrudan etkiye ek olarak, sermaye tahsisinde daha fazla güven Meta’da genel çarpanı artırabilir.

Citi'den yarı iletken hisseleri için 'alım fırsatı' değerlendirmesi

Citi analistleri, yarı iletken hisselerindeki son geri çekilmeyi bir satın alma fırsatı olarak görüyor. Yükselen petrol fiyatları, artan tahvil getirileri ve AI harcama endişeleri bunu tetikledi. Banka, yarı iletken hisselerine göre yarı iletken sermaye ekipmanını tercih ediyor.

Banka şunları söyledi: Veri merkezleri en güçlü son pazar olmaya devam ediyor. Toplam yarı iletken talebinin %34’ünü oluşturuyor. 2030’a kadar tüm yarı iletken toplam adreslenebilir pazarı (TAM) aşma yolunda. Otomotiv ve endüstriyel, pazarın %21’inde bir toparlanma gösteriyor. PC, cep telefonu ve tüketici elektroniği talebi, pazarın birleşik %42’si, zayıflamaya devam ediyor. Bunun nedeni bellek maliyet enflasyonu ve arz kısıtlamaları.

Citi'den çip ekipmanı hisselerine güçlü destek

Citi şunları belirtti: Rapor veren şirketler arasında 2026 ve 2027 için konsensüs gelir tahminleri sırasıyla %4 ve %7 arttı. EPS tahminleri ise %7 ve %8 yükseldi. Banka, yarı iletken hisselerine göre yarı iletken sermaye ekipmanı hisselerini tercih ediyor. Gerekçe, sermaye harcaması artışlarının yönlendirdiği daha yüksek tahmin revizyonları.

Intel, TSMC ve Tesla’dan gelen sermaye harcaması yorumları özellikle cesaret verici olarak işaretlendi. Ekipman üreticileri için bu önemli. Intel, 2026 sermaye harcaması rehberliğini yaklaşık 18 milyar dolardan 20 milyar doların üzerine çıkardı. Araç satın alımları yıllık bazda %40 büyüyor. 2027 sermaye harcamalarının önemli ölçüde daha yüksek olacağı söylendi.

TSMC de 2026 sermaye harcaması rehberliğini tekrar yükseltti. Yaklaşık 56 milyar dolardan 60-64 milyar dolara çıkardı. Gerekçe olarak daha güçlü AI talebi ve daha yüksek ekipman maliyetleri gösteriliyor. Arizona’ya ek 100 milyar dolarlık yatırım açıklandı. Bu, toplam taahhüdünü 265 milyar dolara getiriyor. Yaklaşık dört ek fabrika içeriyor.

Jefferies, Datadog hissesi için not indirimine gitti

Jefferies, hafta başında Datadog hissesi için yatırım tavsiyesini "Al"dan "Tut"a düşürdü. Kurum, bu kararın arkasında şirketin operasyonel performansından ziyade, yılbaşından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından oluşan yüksek değerleme seviyelerinin bulunduğunu belirtti. Buna karşın Jefferies, Datadog'un yapay zekâ yatırımlarından fayda sağlayan ve sektöründe lider konumunu koruyan şirketlerden biri olduğu yönündeki olumlu görüşünü sürdürdü.

Analist Brent Thill, şirketin yapay zekâ odaklı büyüme hikâyesinin 2026'nın ilk yarısında büyük ölçüde fiyatlandığını ifade etti. Datadog hisselerinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 94 değer kazandığını hatırlatan Thill, gelir büyümesinin de 2025'in ilk çeyreğindeki yüzde 25 seviyesinden 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 32'ye yükselerek ivme kazandığını vurguladı.

Jefferies, Datadog'un 2027 tahmini gelirine göre yaklaşık 18 kat firma değeri (EV) çarpanıyla işlem gördüğünü ve Snowflake'e kıyasla yaklaşık 4 puan primli fiyatlandığını belirtti. Raporda, mevcut değerlemenin olası bir operasyonel yavaşlamaya karşı sınırlı bir güvenlik marjı sunduğu, bu nedenle daha cazip fiyat seviyelerinde hisseye yeniden olumlu yaklaşılabileceği ifade edildi.