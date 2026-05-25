Yazılımdan çip sektörüne büyük rotasyon mu? Goldman Sachs raporunda dikkat çeken portföy hamlesi

Küresel özkaynak piyasalarında milyarlarca dolarlık hacme yön veren Goldman Sachs, kurumsal yatırım fonlarının teknoloji sektöründeki pozisyonlanma stratejilerine dair çarpıcı bir rapor yayımladı. Yatırım sepetlerinde uzun süredir ağırlığını koruyan yazılım tabanlı varlıklardan kayda değer bir sermaye çıkışı gözlemlenirken, açığa çıkan bu likiditenin doğrudan yarı iletken ve mikroçip üreticilerine aktarıldığı belgelendi. Goldman Sachs, bu agresif rotasyonun teknoloji ticaretinde yeni bir dönemin kapısını araladığını savunuyor. Mevcut makroekonomik görünümde, yüksek faiz ortamının getirdiği sermaye maliyetleri karşısında direnç gösteren donanım firmaları, likidite avcıları için adeta güvenli bir liman niteliği taşıyor.

Yazılım pozisyonlarında 14 yılın en düşük seviyesi

Goldman Sachs Prime Services birimi tarafından incelenen portföy dağılımları, yatırım fonlarının yeni döneme son 14 yılın en düşük yazılım sektörü maruziyetiyle girdiğini ortaya koydu. Mega sermayeli şirketler dışarıda tutulduğunda, fonların yarı iletken hisselerine olan eğilimi, yazılım varlıklarına kıyasla 2012 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Benzer bir trend hedge fon kanadında da doğrulanırken, uzun vadeli portföylerdeki yazılım ağırlığının son 7 yılın en karamsar seviyesine gerilediği aktarıldı. Bu keskin düşüş, bulut bilişim ve veri yönetimi sağlayan şirketlerin hisselerinde uzun süredir devam eden aşırı değerleme algısının kırıldığını ve yatırımcıların artık somut üretim gücüne prim verdiğini gösteriyor.

Goldman Sachs küresel çip tedarikini işaret ediyor

Söz konusu portföy revizyonunun hisse senedi bazındaki yansımaları, teknoloji devleri arasındaki makasın da açılmasına yol açıyor. Goldman Sachs raporuna göre, kurumsal yatırımcılar yazılım dünyasının en büyük oyuncularında net hisse bazında milyarlarca dolarlık azaltmaya gitti. Sektörün en büyük yedi devine ait paylar risk yönetimi amacıyla seyreltilirken, elde edilen nakit doğrudan küresel yarı iletken tedarik zincirinin kritik halkalarına yönlendirildi. Fonların özellikle çip üretim ekipmanları, litografi sistemleri ve ileri teknoloji donanım sağlayıcılarının hisselerinde yoğun alımlar gerçekleştirdiği görülüyor. Buradaki temel strateji, sadece nihai çip üreticilerine değil, o çipleri basan milyarlarca dolarlık devasa makine üreticilerine de ortak olarak tedarik krizlerinden muaf kalma arzusundan kaynaklanıyor.

Yatırım döngüsünde donanım hakimiyeti

Sektörel bazda gerçekleşen bu ağırlık değişimi, küresel çip endekslerinin finansal piyasalardaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Mikroçip tasarımı ve üretimi yapan oyuncuların fon portföylerindeki toplam ağırlığı tarihi zirveleri test ederken, Goldman Sachs bu donanım odaklı talep patlamasının rasyonel bir portföy revizyonuyla desteklendiğini belirtiyor. Yazılım firmalarının yapay zeka dönüşümünden net kar marjı üretemediği sürece kurumsal fonların donanım tarafındaki yapısal 'ağırlığı artır' pozisyonunu koruyacağı öngörülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, ciro ve operasyonel nakit akışı yaratamayan geleneksel teknoloji şirketlerinden kaçışın hız kazanması ve sermayenin tamamen silikon vadisindeki dökümhanelere kilitlenmesi bekleniyor.