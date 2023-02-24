Yellen: ABD, Çin ile ekonomik müzakerelere yeniden başlatacak

Pekin yönetiminin ellerinde bulundurdukları ABD Hazine tahvillerini sattığı ve Washington yönetiminin Pekin'i Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyması konusunda uyardığı bu döndemde, ikili arasındaki ekonomik görüşmeler tekrar başlayacak.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen G-20 Mal Liderler Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Yellen, "Bunu yapmak için aklımda belirli bir zaman çerçevesi yok. Ama bunu yapmanın önemli olduğuna inanıyorum ve kesinlikle bu konuşmaları yapmaya açığım" diyerek, Çin ile olası bir ekonomik müzakereye sıcak baktıklarını söyledi.