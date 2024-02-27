Yellen: ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bu hafta yapılacak G20 finans yetkilileri toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı konuşma metnine göre, Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer tahminlerin 2023'te küresel ekonomide geniş tabanlı bir yavaşlama öngördüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Yellen küresel ekonominin beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3.1 büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü ve dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'inde fiyatların bu yıl da düşmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti:

"Küresel tahminlere yönelik risklerin farkındayız ve bazı ülkelerdeki ekonomik zorlukları dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Fakat küresel ekonomi gücünü koruyor."

"ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor"

Yellen, koronavirüs salgınından etkilenen işletmeleri destekleyen Biden yönetiminin politikaları, yerli üretim, temiz enerji ve altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde ABD'nin ekonomik gücünün küresel büyümeyi desteklediğini söyledi.

ABD'de enflasyonun da ciddi ölçüde gerilediğini ve ABD istihdam piyasasının tarihsel olarak güçlü olduğunu belirten Yellen, iş gücü yaşının, küresel koronavirüs salgını öncesindeki seviyesinin üzerinde ve işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu ifade etti.

Yellen, "2023'te ABD'de birçok insanın tahmin ettiği yönde bir resesyon yaşanmış olsaydı, küresel büyüme rayından çıkmış olacaktı. Tahminlerimize yönelik riskler olsa da, Amerika'nın büyümesi tutarlı şekilde ilerledi ve beklentileri aştı" dedi.

IMF geçen ay yayımladığı raporda 2024 küresel büyüme tahminini Ekim'de açıkladığı yüzde 2.9'dan yüzde 3.1'e revize ederken, 2025 büyüme tahminini yüzde 3.2'te sabit tutmuştu.