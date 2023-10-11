Yellen: Dünya Bankası'nda değişim gerekli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası'nın iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlarla daha iyi mücadele edebilmek için faaliyetlerinde reform yapma konusunda ilerleme kaydettiğini ancak özel sektör sermayesini harekete geçirmek için hala "kültürel değişime" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

IMF-Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Fas'ta konuşan Yellen, Dünya Bankası yöneticilerinin bu hafta "yaşanabilir bir gezegende yoksulluğu sona erdirmek için" yeni bir vizyonu onaylayacaklarını ve yeni başkan Ajay Banga'nın bu yeni misyonu gerçeğe dönüştürmek için çalıştığını belirtti.

Dünya Bankası personelinin istenen sonuçları verecek şekilde donatılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Yellen, "Bunun için çevikliği arttıran ve kaliteden ödün vermeden karar alma sürecini hızlandıran iç süreç iyileştirmelerinin yanı sıra özel sektörün harekete geçirilmesini ve sorumlu risk alımını hızlandıracak kültürel değişimler gerekecektir" diye konuştu.