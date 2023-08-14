Yellen: Enerji tedarik zincirleri oluşturmaya çalışıyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin ekonomik güvenliğini korumak için esnek ve çeşitlendirilmiş temiz enerji tedarik zincirleri oluşturmaya çalıştığını ve aynı zamanda bir avuç ülkede aşırı yoğunlaşmanın yarattığı risklerden de korunduğunu söyledi.

Yellen'in bugün Las Vegas'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte yapacağı konuşma basına sızdı.

Basına sızın konuşma metnine göre Yellen, ABD ekonomisinin süregelen dayanıklılığını överken, Enflasyonu Azaltma Yasası (IRA) gibi kilit mevzuatın ABD üretim üssünün yeniden inşa edilmesine ve "tıkanma noktalarının azaltılmasına, aksaklıkların hafifletilmesine ve ekonomik güvenliğimizin korunmasına" yardımcı olmasının önemini vurgulamayı planlıyor.

Konuşma metninda, "Fosil yakıtlardan uzaklaştıkça, temiz enerji tedarik zincirlerinde aşırı yoğunlaşma riskleri konusunda endişelerimiz devam ediyor. Bugün, pillerden güneş panellerine ve kritik minerallere kadar kritik temiz enerji girdilerinin üretimi bir avuç ülkede yoğunlaşmış durumda" ifadeleri de yer alıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, Çin'in güneş fotovoltaik ve rüzgar sistemleri gibi çoğu kitlesel üretim teknolojisinde dünya üretim kapasitesinin en az %60'ına ve elektrolizör üretiminin %40'ına sahip olduğu belirtilmişti.