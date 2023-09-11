Yellen: Enflasyon verileri çok iyi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20'nin Ukrayna konusunda tutumu sulandırdığı yönündeki suçlamaları reddederken, dünya liderleri zirvesinin gelişmekte olan ekonomilere yönelik finansmanı artırma konusundaki başarılarını övdü.

Financial Times'a verdiği mülakatta Yellen, Yeni Delhi'deki zirvenin sonunda kabul edilen ortak bildiriyi savunarak, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin ifadelerin "özünde çok güçlü" olduğunu söyledi.

Yellen, "ABD bu dilin G20'nin Ukrayna konusundaki duruşunu herhangi bir şekilde zayıflattığını düşünmüyor" dedi.

“Avrupa ABD’den daha kötü durumda”

Yellen, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik rekabetin arttığı, Batılı ülkeleri Rusya ve Çin ile karşı karşıya getiren, orta gelirli ve yükselen güçlerin arada kaldığı bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden'a G20 zirvesinde eşlik etti.

Bu arada Yellen, "ABD’de enflasyon verileri çok iyi, enflasyon gerçekten düşüyor gibi görünüyor. Güçlü bir işgücü piyasası bağlamında enflasyonun düşebileceği bir patika var " diye ekledi.

Bununla birlikte, yavaşlama endişelerinin daha şiddetli olduğu ABD ve Euro Bölgesi'nin ekonomik farklılığına da dikkat çekti.

"Avrupa'nın büyük bölümü ABD'den daha kötü durumda" diye sözlerini bitirdi.