Yellen yine uyardı: Ekonomik felaketten kaçınmak için borç limitini yükseltmeliyiz

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin haziran başı gibi nakit sıkıntısı çekebileceğine işaret ederek, çok fazla belirsizlik olduğunu, yeni bilgiler edindikçe Kongreyi bilgilendirmeyi planladığını söyledi.

Yellen, son birkaç aydır olağanüstü önlemler uyguladıklarını belirterek, bu önlemleri uygulama kabiliyetlerinin tükendiğini ve ülkenin nakdini tüketmeye başlayacağını ifade etti.

ABC News'e verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin borç limitini yükseltmemesi halinde ABD'nin "faturalarını" ödeyemeyeceğine dikkati çeken Yellen, "Ekonomik felaketten kaçınmak için borç limitini yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Yellen, borç limitinin yükseltilmemesi halinde ABD'nin tarihinde ilk kez vadesi gelen ödemelerini yapamayacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre liderlerini Beyaz Saray'a davet ettiğini ve bütçe harcama öncelikleri ile düzeylerinin müzakere edildiği bir süreç oluşturmak istediğini belirten Yellen, "Ancak bu müzakereler Amerikan halkının kafasına silah dayayarak yapılmamalı." diye konuştu.

Yellen, Kongrenin borç limitini artırması dışında "iyi bir seçenek olmadığını" kaydetti.

"Bankacılık sisteminin genel olarak gücüne güveniyorum"

Bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Yellen, "Bankacılık sistemimizin güçlü sermaye seviyelerine ve likidite erişimine sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

Birkaç bankadaki sıkıntının yayılmamasını sağlamak için kararlı adımlar attıklarını anımsatan Yellen, daha önce kullandıkları araçları gerekirse tekrar kullanmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yellen, bankaların likiditeye erişimleri olduğunu ve iyi sermayeleri olduğunu belirterek, "Bankacılık sisteminin genel olarak gücüne güveniyorum" diye konuştu.